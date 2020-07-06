"قمرات من يومهم".. صورة نادرة من طفولة حلا شيحة وشقيقاتها

علاقات و مجتمع

عبرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، عن اشتياقها لرؤيتهما، ونشرت صورة تجمعها بشقيقاتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت "رشا" الصورة التي تجمع بين حلا وهنا ومايا في طفولتهن، وهي من الصورة النادرة لهن، معلقة عليها: "أخواتي وحشتوني".

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وتفاعلت "حلا" في التعليق على الصورة قائلة: "بحبها الصورة جدًا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في التعليق على الصورة النادرة للشقيقات الثلاث: "قمرات من يومهم"، "حلوين أوي"، "يسعدكم.. الله يخليكم لبعض".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "خيانة عهد" وكان من بطولة الفنانة يسرا، وشاركها عدد من الفنانين منهم عبير صبري، خالد سرحان، سلوى عثمان، بيومي فؤاد.