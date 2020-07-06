الصين تحذر من انتشار 3 أمراض خطيرة بخلاف الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: تعد مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي انتقل للكثير من دول العالم وتسبب في إصابة ملايين الأشخاص، فضلًا عن آلاف الوفيات، وتطلق الصين تحذير جديد بشأن تفشي أمراض أخرى جديدة هذا العام قد يصل بعضها للوباء العالمي. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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