«#انتي_قوية» .. حملة منتدى الخمسين سيدة ضد ظاهرة التحرش

علاقات و مجتمع

أطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، حملة "#إنتي_قوية" لدعم المرأة المصرية ضد ظاهرة التحرش بكل أنواعه، عبر حث السيدات على الحديث عن تجاربهن سواء بتبليغ السلطات المعنية وعدم الخوف من المجتمع ومصارحة المحيطين بهن، أو مناصرة المرأة بكل فئاتها لقضايا زميلاتها ممن تعرضن لمضايقات في حياتهن الشخصية أو العملية.

المنتدى: تبليغ السلطات وعدم الخوف يضمن للمرأة حقوقها ويؤذي أصحاب هذه الأفعال الدنيئة

وأشار المنتدى، إلى أن أعضاءه سيعقدون اجتماعات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لتنظيم فعاليات ورسائل إعلامية منظمة للحملة، خاصة بعد الموجة الأخيرة من المضايقات التي تعرضت لها العديد من السيدات، وكشفن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة وهي الآن أمام النيابة للتحقيق فيها.

ولفت المنتدى إلى أنه من الأهمية مناصرة المرأة لقضياها بنفسها ليس من باب العنصرية ولكنها ستكون أكثر حرصا على البحث عن حلول، مشيرا إلى أن المجتمعات لم تتمكن حتى الآن من تجاوز مسألة التحرش الجنسي والاعتداءات التي تواجهها المرأة رغم التقدم الذي شهدته الحضارة الإنسانية.

وأكد المنتدى، على أن الحملة سيدعمها أعضاؤه والدوائر النسائية ذات الصلة ، للوقوف بجانب السيدات اللاتي تعرضن للتحرش سواء بمواقع العمل أو في الشارع، وهذا الوقوف سيمثل دعمها سواء للوصول إلى جهات التحقيق ووصول صوتها للمعنيين، أو دعمها إعلاميا عبر تقديم رسائل إيجابية بأن حديثها وتصريحها عن أي حادثة تتعرض لها من هذه النوعية لايؤذيها ولكن يؤذي أصحاب هذه الأفعال الدنيئة التي لايقبلها الدين والمجتمع ويجرمها القانون.

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دينا عبد الفتاح: أطالب جهات الضبط بالتعامل بحزم.. وتغليظ العقوبات أصبح ضرورة

من جانبها قالت دينا عبدالفتاح رئيس منتدي الخمسين، إن المنتدى سيتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة تعتمد على القدرات والمؤهلات التي يتمتع بها عضوات المنتدى وقيادتهن للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وعبر حملة "#إنتي_قوية"، للوصول إلى رسائل مباشرة تعتمد على أن المصارحة والكشف عن هذه الممارسات ومعاقبة المسئولين عنها هو الحل الرئيسي لإيقاف هذه الظاهرة في المجتمع المصري.

وأشارت "عبدالفتاح"، إلى أنه على الرغم من أن جهود المجتمع المدني الحثيثة لمكافحة هذه الظاهرة، والتوعية حولها إلا أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع في نسب التحرش، فتغيير الثقافة في هذا الاتجاه يحتاج لوقت طويل خاصة أنها تحتاج إلى منظومة متكاملة يؤسس لها مسئولو التعليم ورجال الدين والمنظمات الفاعلة، وبالتالي يجب أن يردع القانون أصحاب هذه الممارسات الخسيسة حتى نضمن الحد منها في وقت قصير مع أهمية تطبيق سياسات طويلة المدي لإيقافها.

وأكدت رئيس المنتدى، على أن مزيد من تمكين المرأة المصرية ومنحها الفرصة لتطوير نفسها وأدوات الحماية الخاصة بها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وهي رسالة المنتدى الرئيسية، سيمكنها من مكافحة هذه الظاهرة والتعامل معها بدرجة من الوعي وستلقى مناصرة من المجتمع الذى مازالت نظرته قاصرة في قدرة المرأة المصرية للوصول ‘لى أعلى المستويات العملية والحياتية.

ودعت رئيس منتدى الخمسين، الجهات المعنية والسلطات بالتعامل مع هذا الملف بحزم وبسرعة بكافة السبل القانونية المتاحة وضبط المتهمين خاصة وأن الإجراءات التنفيذية السريعة في مواجهة هذه الأعمال الخسيسة هو انتصار لقضية المرأة المشتكية ويجعلها أكثر قوة أمام أسرتها ومجتمعها .

وغلظت مصر في عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، تزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، فيما تصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاما.

وطالبت "عبد الفتاح"، بتغليظ العقوبة على المتحرشين من خلال تعديلات تشريعية عاجلة في البرلمان المصري لردع كل شخص تسول له نفسه القيام بمثل هذه الممارسات.

يعد "منتدى الخمسين" هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال في مصر، أسسته أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمصنفات خلال "قمة الأفضل" التي عقدت في يناير 2016، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال، ويضم بين أعضائه وزيرات في الحكومة ورؤساء مؤسسات مالية وبنكية كبرى.