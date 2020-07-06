صورة حديثة لـ ياسمين صبري تثير تساؤل متابعيها: "أنتي حامل؟"

علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة ياسمين صبري، مشاركة متابعيها عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا"، بصورها أثناء ممارستها الرياضة واليوجا، التي تعتبر هوايتها المفضلة التي تتميز بها.

وفي صورة نشرتها "صبري" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، أثارت بها تساؤل متابعيها عن كونها حامل أم لا، وظهرت الفنانة داخل إحدى الصالات الرياضية وهي تلتقط صورة سيلفي لها.

وكانت "ًصبري" ترتدي تيشرت أظهر بطنها منتفخا، ما أثار تساؤل بعض متابعيها عن حملها، وجاءت بعض التعليقات: "حامل؟" "أنتي حامل ولا إيه"، "قلبي أنتي حامل؟" "أنتي حامل وأوعي تقولي لأ".

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لكن، الفنانة ياسمين صبري لم ترد على أي من تساؤلات متابعيها، ونشرت بعد ذلك عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي تمارس تمرين فتح الحوض.

ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية"، مع أيتن عامر، أشرف زكي، وهبة مجدي، وعدد من الفنانين.