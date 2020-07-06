في زمن كورونا.. طبيبة تقدم نصائح لتطعيم آمن ضد شلل الأطفال

صحة

مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال قد تشعر بعض الأمهات بالخوف من الذهاب لإعطاء التطعيمات لاطفالهن، خوفًا من انتقال العدوى، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقدمت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، في حديثها لـ"هن"، مجموعة من النصائح عند خروج الأطفال للتطعيم.

ترك المسافات

يجب مراعاة وجود المسافات بين الأشخاص، والتباعد الاجتماعي حتى لا يصاب الطفل بعدوى.

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تقليل الكثافة

على الآباء عند تطعيم أطفالهم، مراعاة عدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الكثافة العددية لحماية الأطفال من انتقال العدوى.

التهوية الجيدة

في أماكن التطعيمات يجب الحفاظ على التهوية الجيدة التي تمنع انتشار الفيروسات.

ارتداء الكمامات

على الآباء والقائمين بالتطعيم ارتداء الكمامة، ويمنع ارتدائها للأطفال الأقل من ٦ سنوات.

تناول اليانسون

تناول اليانسون للأطفال يقوى مناعة الطفل من عمر سنة، ولكن بدون سكر.