الامارات | هيئة النقل في برلين تحارب مخالفي وضع الكمامات برائحة العرق

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل في برلين تحارب مخالفي وضع الكمامات برائحة العرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت هيئة النقل العام (BVG) في العاصمة الألمانية برلين إلى إلزام المتقاعسين في ارتداء كمامات الوجه الواقية من عدوى جائحة الكوفيد 19 مؤخرا، إلى ابتكار حل طريف وذكي لإجبارهم على وقاية أنفسهم عبر ارتدائها في وسائل النقل العامة، وذلك عبر دعوة ركابها ومستعملي وسائل نقلها إلى عدم وضع مزيل للعرق لتضطر الجميع إلى حماية أنفسهم من رائحة العرق الكريهة ومن ثم وضع كمامات على الأنف بالطريقة الصحيحة والمطلوبة للوقاية من الكورونا.

وبادرت الهيئة في هذا الغرض، بنشر تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" تعلن فيها أنه لم يعد لديها "خيار آخر" غير دعوة الركاب لعدم استخدام مزيل العرق حتى يقوم الجميع بوضع الكمامة الواقية بالشكل الصحيح على منطقة الأنف.

وفي الوقت الذي لقيت التغريدة إعجابا واسعا على أغلب وسائل التواصل بلغ 10 آلاف إعجابا ، عبرت الهيئة عن أملها بأن تؤدي رائحة العرق الكريهة داخل عربات المترو والقطارات المزدحمة في الصيف إلى التزام عدد أكبر من الركاب بوضع الكمامة بشكل صحيح، وتساءلت الهيئة في نهاية التغريدة مازحة "هل ما زلت لا تريد تغطية أنفك؟" Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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