كيف ترتدي إطلالة رسمية مثل النجمات بدون اعتماد بدلة كاملة؟

هناك الكثير من الفتيات تشعر بالملل من ارتداء البدلة في كل مرة تود الحصول على إطلالة رسمية. ولكن مع البحث وجدت أن هناك الكثير من الأفكار يمكنك اللجوء إليها في إطلالتك اليومية، مثلما ترتدي النجمات إطلالات رسمية بشكل غير تقليدي. فيمكنك استبدال البدلة بارتداء ملابس أخرى تمنحك مظهر أنيق مثل أغلب المشاهير.لهذا استلهمي إطلالتك الرسمية من نجمتك المفضلة بأكثر من طريقة لإطلالة العمل في الصباح...

الفساتين الرسمية اختيارك في العملتعتبر من الحلول الرائعة التي يمكنك اللجوء إليها إن كنت تودين الحصول على مظهر رسمي أنيق. فيمكنك ارتداء الفساتين القصيرة بالقصة المستقيمة مثل النجمة سميرة سعيد. كما يمكنك اعتماد الموديلات الميدي مثل المذيعة لوجين عمران عندما قامت بتنسيقه مع البليزر الطويل لإطلالة بسيطة للغاية مناسبة لمظهر للعمل.

القميص مع تنورة أو بنطلونلست بحاجة لارتداء بدلة كامل لإطلالة رسمية. يكفيك اعتماد قميص بسيط لتنسيقه مع تنورة بالقصة المستقيمة أو الـ A Line لمظهر أنيق وجذاب ملائم للعمل مثل نجوى كرم. كما بإمكانك ارتداء القميص المنقط مع البنطلون الرسمي مثلما أطلت النجمة أحلام.

البليزر قطعة أساسية في خزانتكيمكن أن ترتدي البليزر الرسمي الذي تملكيه مع أي قطعة بخزانتك، وحينها سوف تحصلين على إطلالة مناسب للعمل. من خلال تنسيقه مع بنطلون شارلستون مخطط مثل إطلالة بلقيس فتحي. أو ارتداء البليزر مع تنورة بليسيه مثل لوجين عمران.

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