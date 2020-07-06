العالم يسجل ارتفاعا في إصابات كورونا.. و"الصحة العالمية" توقف العلاج بدواء الإيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها 200 ألف حالة، مقابل نحو 163 ألف حالة في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة أن ولاية فلوريدا الأمريكية سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال يوم واحد.

وأضافت أن إسبانيا أغلقت منطقة زراعية تضم أكثر من 200 ألف شخص بعد تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا زيادة أعلى من المتوسط في الحالات، وأضافت الهند أكثر من 22 ألفا و700 إصابة، وهو أكبر عدد للمصابين في يوم واحد.

وبحسب بلومبرج، بلغ عدد الإصابات في العالم 1ر11 مليون إصابة وزادت الوفيات على 527 ألفا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 لن يخضعوا بعد الآن للعلاج بدواء لوبينافير/ريتونافير، الذي تم تطويره لعلاج فيروس إتش آى فى المسبب لمرض الإيدز.

وقال متحدث باسم المنظمة اليوم السبت في جنيف، إن الأمر لا يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، ولكن بسبب أن هذا الدواء لم يكن له أي تأثير على المرض لدى المصابين.

وينطبق الأمر كذلك على دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية الاختبارات في 17 يونيو.

وشددت المنظمة على أن الاختبارات كانت تستهدف المرضى المصابين بأعراض خطيرة ويعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.