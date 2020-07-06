الامارات | «كورونا» يغيّر السلوك الحركي للألمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغيّر السلوك الحركي للألمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع حديث أن وباء «كورونا» تسبب في تغيير السلوك الحركي لدى كثير من الألمان، إذ زاد مثلاً معدل ركوب الدراجات والمشي لديهم.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من هيئة التأمين الصحي الألماني، أن 22% ذكروا أنهم يكثرون حالياً من ركوب الدراجات خلال وقت فراغهم.

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وأشار 22% تقريباً أيضاً إلى أن ممارستهم لتمارين اللياقة البدنية في المنزل أو الحديقة زادت حالياً في ظل انتشار وباء «كورونا»، بينما قال 26% ممن شملهم الاستطلاع إنهم صاروا يتنقلون لمسافات أطول، سيراً على الأقدام أو على متن الدراجة، بدلاً من استخدام السيارة أو الحافلة.

وشمل الاستطلاع 1060 شخصاً تراوح أعمارهم بين 16 و75 عاماً.

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