هند صبري: معظم فتيات العالم تعرضن للتحرش

علاقات و مجتمع

عبَّرت الفنانة هند صبري عن استيائها من جرائم التحرش عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت هند في عدد من التغريدات، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله ما عدا قلة محظوظة، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وتابعت في تغريدة أخرى: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك إنتي، شكرًا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".

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تصدّر اسم المدعو أحمد بسام ذكي، حسبْ بيان النيابة العامة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمته فتيات، بعضهم ارتَاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيثٌ كان يدرس الشاب، بقيامه بالتحرش بهنْ وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته "الجنسية"، وبعد انتشار الهاشتاجات المُطالبة بمحاسبته، نشرت العديد من الفتيات شهاداتهن، مُتهمين إياه بـ"التحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عُمرها 14 عاما فقط".