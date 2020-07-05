تبقى الإطلالات المنعشة والمتميّزة بالألوان الزاهية والقوية، الخيار الأفضل لعكس أجواء الصيف! العديد من النجمات والفاشينيستا العربيات، لجأ إلى ملابس الصيف المفعمة بالحيوية سواء من ناحية قصّة الفستان أم السروال، أو من ناحية الألوان. في هذا الإطار، جمعنا لكِ صور لوكاتهنّ الصيفية، ليكون لديكِ أفكار طلات منعشة لهذا الموسم.

النجمات والفاشينيستا يخترن ملابس الصيف للوك منعش

طلة ريا أبي راشد في صيف 2020

نشرت ريا أبي راشد صورة لها على إنستقرام، مرتدية بزة بيضاء من Lavish Alice. تميّز هذا التصميم بالسترة ذات الأكمام المنتفخة بعض الشيء. نسّقت معه حذاء ستيليتو من Christian Louboutin وحقيبة من By Far. يمكن القول أن هذه البزة لاقت بجسمها للغاية، كما أنّها برزت مدى رشاقتها الملفتة.

في ما يتعلّق بالناحية الجمالية، اختارت ريا أبي راشد تسريحة شعر ويفي، واعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على الروج الأحمر.

طلة اسيل عمران في صيف 2020

نشرت أسيل عمران صورة لها على إنستقرام، مرتديةً إطلالة منعشة عكست بشكلٍ لافت الأجواء الصيفية! لجأت إلى لوك باللون الأبيض من رأسها حتى أخمص قدميها، معتمدةً بزة بهذا التدرّج مع ستيليتو باللون الأبيض العاجي.

أمّا من الناحية الجمالية، فاختارت أسيل عمران تسريحة شعر ويفي، كما اعتمدت مكياج ارتكز على ظلال العيون السموكي الناعم وأحمر الشفاه الحيادي.

طلة ميريام فارس في صيف 2020

نشرت ميريام فارس صورة لها على إنستقرام، مرتدية فستان طويل يعكس أجواء الصيف، من خلال قصّته المنسدلة وألوانه. تميّز هذا التصميم بالخطوط العمودية الزرقاء والبيضاء، الطيات الناعمة ونقشات الورود والأوراق التي زيّنته بطريقة غير مبالغ به. نسّقت ميريام فارس مع هذا اللوك، سوار ذهبي وأقراط طويلة.

في ما يتعلّق بالناحية الجمالية، لجأت النجمة اللبنانية إلى تسريحة الشعر المموّج- العفوي، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على ملمّع الشفاه.

طلة لجين عمران في صيف 2020

اعتمدت لجين عمران فستان صيفي، تميّز باللون الزهري والنقشات البيضاء التي زيّنته بالكامل. كما أرفق هذا التصميم بحزام عريض من قماش الفستان عينه. أضافت إلى لوكها، عقد طويل اتّسم بالشراشيب المنسدلة.

في ما يتعلّق بالناحية الجمالية، اختارت لجين عمران تسريحة النصف كعكة، كما لجأت إلى المكياج الناعم الطبيعي.

طلة مايا دياب في صيف 2020

لجأت مايا دياب إلى ملابس الصيف التي تعكس الأسلوب العصري. اختارت ليغينغ ذي خطوط حمراء وزرقاء، ونسّقت معه تيشيرت بيضاء وكورسيه. أمّا من ناحية التنسيق، فانتعلت حذاء ستيليتو، تميّز بألوان الليغينغ عينه.

من الناحية الجمالية، اختارت مايا دياب الشعر الطبيعي غير المصفّف، كما اعتمدت مكياجاً قوياً ارتكز على الآيشادو والروج الحيادي.

طلة جويل مردينيان في صيف 2020

نشرت جويل مردينيان صورة لها على انستقرام، مرتدية عباية من Sofia D، تميّزت بنقشة جلد الثعبان الأزرق. تصميم مريح للغاية ويليق بفصل الصيف.

من الناحية الجمالية، لجأت جويل مردينيان إلى تسريحة ذيل الحصان

طلة يسرا في صيف 2020

لجأت يسرا إلى فستان صيفي بامتياز، تميّز بالأكمام المنتفخة بعض الشيء ونقشة الورود التي زيّنته بالكامل. أكملت لوكها مع قلائد عدة، أقراط وخاتم.

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من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا تسريحة الشعر المموّج، كما اعتمدت مكياجاً ارتكز على الروج الزهري الحيادي.

طلة ياسمين صبري في صيف 2020

اختارت ياسمين صبري فستان أزرق لامع من Elisabetta Franchi، تميّز بالقصة المنسدلة، الكتف الواحد والشق. هذا التصميم لاق بجسم الممثلة المصرية، خصوصاً عند منطقة الخصر.

أمّا من الناحية الجمالية، فاختارت ياسمين صبري تسريحة الشعر العفوي، كما اعتمدت مكياجاً ارتكز على الروج الحيادي.

طلة ستيفاني صليبا في صيف 2020

لجأت ستيفاني صليبا إلى تصميم ارتكز على تنورة طويلة مقلّمة وتوب أبيض. نسّقت مع هذا اللوك قبعة من القش وأقراط طويلة.

من الناحية الجمالية، اختارت ستيفاني صليبا تسريحة الشعر المموّج، كما اعتمدت مكياجاً ارتكز على ملمّع الشفاه.

طلة فوز الفهد في صيف 2020

تمكّنت فوز الفهد من خطف أنظار متابعينها على الإنستقرام، من خلال إطلالتها الأخيرة، لتصبح حديث الجميع. اختارت فستان أصفر من Alaïa، عكس أجواء الصيف بامتياز!

صحيح أن قصّة التصميم بسيطة وغير مبالغ بها، إلّا أن لونه نقل لوكها إلى مستوى آخر، خصوصاً أنه لاق على لون بشرتها السمراء.

أمّا من الناحية الجمالية، فاختارت فوز الفهد تسريحة الشعر المموّج، كما اعتمدت مكياجاً ارتكز على الآيشادو والروج الحيادي.

طلة ناتالي فنج في صيف 2020

اختارت ناتالي فنج جمبسوت على شكل شورت قصير من Zimmermann، تميّز بالقماش الناعم ونقشة النمر. نسّقت مع هذا التصميم حزام رفيع، أقراط دائرية وقبعة.

من الناحية الجمالية، لجأت ناتالي فنج إلى المكياج الذي ارتكز إلى الآيشادو والروج الحيادي.

طلة العنود بدر في صيف 2020

نشرت العنود بدر صورة لها على إنستقرام، مرتدية سروال أبيض واسع بعض الشيء من Massimo Dutti. كما نسّقت معه توب أزرق مرسوم عليه، وأضافت إلى لوكها عقد ضخم.

من الناحية الجمالية، اختارت العنود بدر تسريحة الشعر المموّج الطبيعي، كما اعتمدت مكياجاً ارتكز على الروج الحيادي.

طلة ديما الأسدي في صيف 2020

أطلّت ديما الأسدي بلوك صيفي بامتياز. ارتدت تيشيرت واسعة وطويلة باللون البنفسجي وشورت أبيض. نسّقت مع هذا التصميم حذاء رياضي من Nike وأضافت إليه الجوارب. كما اعتمدت حقيبة من Les Petits Joueurs ومجوهرات عدة.

أمّا من الناحية الجمالية، فلجأت ديما الأسدي إلى تسريحة ذيل الحصان المنخفض، للوك عصري

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