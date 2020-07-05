إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة، فأنتِ تعانين إذاً من الجفاف، التشقّقات ونقص في النضارة، الأمر الذي قد يمنعكِ من الحصول على مكياج مثالي ومضيء. من هنا، عليكِ أن تتقيّدي ببعض الخطوات الأساسية وتستخدمي منتجات مكياج معيّنة تعمل على ترطيب بشرتكِ وإخفاء التشقّقات. اكتشفي ما هي الحيل الذكية التي تضمن لكِ مكياجاً مضيئاً وخال من الشوائب، في حال كنتِ صاحبة بشرة جافة.

لصاحبة البشرة الجافة: 8 حيل جمالية لمكياج ناجح وبشرة غير متشقّقة

1- تقشير البشرة الجافة

هذه الخطوة طبعاً لا تأتي مباشرة قبل تطبيق المكياج، بل يجب أن تكون قبل يوم أو يومين. من المهمّ جداً أن تلجئي إلى صنفرة الوجه مرة إلى مرّتين في الحصول، للتخلّص من كل خلايا الجلد الميّت، تنقية البشرة وترطيبها. طبعاً عليكِ اختيار المقشر المناسب لنوع بشرتكِ الجافة، لذلك عليكِ انتقاء المنتج الغني بأحماض الألفا هيدروكسي أو حمض الجليكوليك أو حتى حمض الساليسيليك أسيد.

تطبيق المكياج على البشرة الجافة تشققات

1- SKIN MATRIX AHA Exfoliating Scrub Sample

2- BIODERMA White Objective Moussant

2- استخدام البرايمر المناسب لنوع البشرة الجافة

من الخطوات التي عليكِ اتباعها هو استخدام البرايمر من أجل تحضير البشرة الجافة. هذا المنتج يعمل على ترطيب الوجه من العمق، كما أنه يضمن لكِ مكياجاً يدوم طيلة اليوم. اختاري البرايمر ذات تركيبة غنية بمكوّن مرطب مثل الألوفيرا، ما يساعد في إعادة الحيوية إلى بشرتكِ وتخليصها من الجفاف والتشقّقات.

تطبيق المكياج على البشرة الجافة تشققات

1- URBAN DECAY Urban Defense Complexion Primer Broad Spectrum 30

2- MARC JACOBS BEAUTY Under(Cover) Perfecting Coconut Face Primer

3- استخدام كريم المرطب المناسب للبشرة الجافة

طبعاً إن استخدام البرايمر لا يكفي لترطيب البشرة، إذ إنّه لن يزوّدها بالرطوبة التي تحتاجها. لذلك عليكِ أن تطبّقي كريم المرطب المناسبب لنوع بشرتكِ الجافة، ألا وهو الذي يحتوي على الأقلّ على إحدى هذه المكوّنات: الهيالوروينك، الجلسيرين، السيراميد، اليوريا، حمض الساليسيليك، مضادات الأكسدة، الألوفيرا وغيرها. هذه المكوّنات ستؤمّن لبشرتكِ كلّ الترطيب اللازم لفترات طويلة.

4- اختيار الفاونديشن المناسب للبشرة الجافة

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من الضروري انتقاء كريم أساس مناسب لنوع البشرة الجافة، حتى لا تحصلي على مكياج متشقّق. لذلك احرصي على انتقاء الفاونديشن الغني بالزيوت والمواد المرطبة التي تمنحكِ سحنة مشرقة لا باهتة. كما من المفضّل تجنّب تركيبة البودرة التي تزيد من جفاف بشرتكِ واستبدالها بتلك السائلة أو الكريميّة.

5- اختيار الكونسيلر المناسب لنوع البشرة الجافة

بما أن بشرتكِ جافة وتعاني من التشقّقات، عليكِ اللجوء إذاً إلى كونسيلر يحتوي على مواد مرطبة أو ذات تركيبة كريمية.

6- تطبيق البلاشر الكريمي بدلاً من بودرة الخدود على البشرة الجافة

إن بودرة الخدود تمتص الرطوبة ممّا تجعل بشرتكِ تبدو جافة أكثر فأكثر. لذلك لتجنّب هذه المشكلة، استبدلي هذا المنتج بالبلاشر الكريمي إذ يعطيكِ ملمساً نضراً ومنتعشاً.

تطبيق المكياج على البشرة الجافة تشققات

1- NARS The Multiple

2- CHARLOTTE TILBURY Beach Lip & Cheek Stick

7- استخدام فراشي المكياج لتطبيق مستحضرات التجميل على البشرة الجافة

إن طبّقتِ كريم الأساس أو الكونسيلر بإصبعكِ، بشرتكِ ستمتصّ المنتج بسرعة وذلك نظراً لجفافها. لذلك، ننصحكِ باستخدام فراشي المكياج أو البيوتي بلندر لمزج الفاونديشن وخافي العيوب، لتحصلي على ملمس ناعم ورطب. كما ننصحكِ بتبليل الإسفنجة أو فرشاة المكياج بالمياه قبل الدمج، ما يساعد في ترطيب البشرة أكثر.

8- عدم استخدام البودرة المثبّتة على البشرة الجافة

إن كنتِ صاحبة بشرة جافة من المفضّل الإبتعاد عن البودرة المثبّتة واللجوء إلى رذاذ مثبّت للمكياج. هذا الأخير سيمنح بشرتكِ الرطوبة اللازمة ويجعلها منتعشة ومتوهّجة على عكس البودرة المثبّتة التي ستجعل بشرتكِ تبدو أكثر جفافاً، إذ ستشكّل طبقة متشقّقة

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