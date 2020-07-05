دار "غوتشي" تتّجه إلى تغيّرات كبيرة في جدول عروضها

أتت أزمة فيروس كورونا بمثابة خطوة للتغيّرات في مجال الموضة، حيث غيّرت الطريقة التي يفكر بها العديد من المصممين؛ إن من جهة الطريقة التي يتم بها صناعة الملابس، أسابيع الموضة، وعدد عروض الأزياء في كل موسم. في هذا الإطار، انضمت دار Gucci إلى دور الأزياء التي ستعيد تشكيل جدولها الزمني، من دون التقيد بتوقيت أسابيع الموضة مثل كل من دار Saint Laurent Paris وGiorgio Armani.

قام المدير الإبداعي للدار Alessandro Michele بالإعلان عن هذا الأمر، من خلال مؤتمر صحافي عبر تطبيق Zoom. كما وتم نشر صورة من مذكرات المدير الإبداعي على صفحة الدار الرئيسية على انستغرام وأبرز ما جاء فيها، بحسب أليساندرو ميشيل:" سأقوم بتقديم عروض مرتين في العام فقط بدل من 5 مجموعات سنوياً. سوف أتخلّى عن الإيقاع الموسمي للعروض لأتبنى وتيرة جديدة أقرب إلى رغبتي في التعبير. أنا اليوم مستعد للتخلّي عن الروتين الذي طغى على عالم الموضة في السابق وأدى إلى تقديم مجموعات غير شخصية وفاقدة للهوية. من هنا تأتي رغبة التركيز على مصادر إلهام جديدة، لطالما كانت موجودة في داخلنا. بالنسبة لي، هي لغة الموسيقى الكلاسيكية. في النهاية، الموسيقى لديها القدرة على التواصل".

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