كيفية دمج ألوان صبغات الشعر للحصول على نتيجة مثالية

هل تريدين تغيير لون شعرك وتجربة دمج الوان صبغات الشعر بالطريقة والوقت الذي ترغبين به؟ في الحقيقة، لستِ مضطرة الى دفع مبالغ كبيرة لتغيير لون شعرك في الصالون ومراكز التجميل، والإنتظار بين مواعيد الصالونات المزدحمة. سنساعدك في هذا المقال على طريقة عمل صبغة للشعر بدون عناء مع الحرص على اختيار درجة اللون الملائمة للبشرة والعيون، وطرق توزيعها على الشعر. لكن إذا كانت هذه أول تجربة لك في البيت ننصحك باستعمال صبغة شبه دائمة، وأن لا تحاولي الإنتقال درجتين أغمق أو أفتح من لون شعرك الطبيعي.

نصائح تساعدك على صبغ شعركِ بنفسك بسهولة

- ابدأي باختيار صبغة شعر بجودة عالية حتى تتجنبي تعرض فروة رأسك للحساسية او تلف الشعر.

- قومي بتمشيط شعرك الجاف جيداً بالمشط حتى تتخلصي من التشابك فيه.

- جهزي قطع كبيرة من الالومينوم لاستعمالها بعد تطبيق الصبغة.

- طبقي الفازلين على الرقبة، خلف الاذنين والجبين لتتجنبي تصبغها بالصبغة وقومي بتغطية ثيابك بغطاء حتى لا تتلطخ بالصبغة.

- البسي القفازات المطاطية وافرغي محتوى عبوة الصبغة في وعاء واضيفي اليها الأوكسجين وامزجيها جيدًا لتحصلي على خليط متجانس.

- قومي بتقسيم الشعر إلى عدة أقسام لتسهيل توزيع الصبغة عليه.

- أضيفي الشامبو إلى أطراف الشعر الجافة عند وضع الصبغة، لأن ذلك سيقلل من تأثير الصبغة عليها، وبعد صبغ الشعر بالكامل، يجب تجنب صبغ نهايات الشعر الجافة. من المفضل قبل أن يشطف الشعر بثلاث دقائق، إضافة قطرتين من الشامبو إلى الصبغة المتبقية في الزجاجة، ومن ثم خلطها جيداً وتوزيعها على الأطراف.

- اتركي الشعر منسدلاً للأسفل بعد الصبغ، ورشي رذاذ الماء عليه بعد الانتهاء من توزيع الصبغة على الشعر بالكامل.

أمّا الآن، فما رأيك أن تجرّبي معنا كيفية دمج الوان صبغات الشعر للحصول على الصبغة التي تريدينها! جهزّي المعدات اللازمة، واتبعي المعايير التالية:

كيفية دمج الوان صبغات الشعر للحصول على الصبغة التي تريدينها

صبغات شعر بني

للحصول على صبغة بني فاتح: قومي بدمج الأشقر الرمادي الفاتح مع البني الفاتح، والأوكسجين بنسبة 30%.

للحصول على صبغة بني غامق: ادمجي لون البني الشوكولاتة مع الأشقر الرمادي الفاتح، ومقدار 30% من الأوكسجين.

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صبغات شعر اشقر

للحصول على صبغة شعر اشقر رمادي: قومي بدمج عبوتين من صبغة شعر اشقر طبيعي وعبوة من صبغة شعر اشقر رمادي، وأضيفي الأوكسجين بمعدل 20%.

للحصول على صبغات شعر اشقر لامع: اخلطي 30% من الأوكسجين مع صبغة بدرجة الأشقر اللامع، وأخرى بدرجة الأشقر الفاتح.

للحصول على صبغة شعر أشقر فاتح: ادمجي الأشقر الفاتح مع الأشقر الفاتح جداً، مع أوكسجين بنسبة 30% .

صبغات لون شعر عسلي

للحصول على صبغة اللون العسلي الفاتح: اخلطي علبة من الأوكسجين بمقدار 40% مع صبغة بدرجة الأشقر البندقي، وأخرى بدرجة الأشقر الثلجي.

للحصول على صبغة شعر زيتي: قومي بخلط ملعقتين من مزيل اللون، أو بودرة سحب اللون مع عبوة كاملة من اللون الأشقر الرمادي الفاتح جداً، والأشقر الطبيعي، وربع عبوة من الصبغة باللون الأخضر، مع ملعقتين أوكسجين عيار 40%.

كيفية الحفاظ على الوان صبغات الشعر لفترة أطول

إرتدي قبّعة لحماية الشعر من تكوّن الجذور الحرّة، التي تنتزع الإلكترونات من جزيئات الصبغة.

استخدمي شامبو وبلسم للشعر المصبوغ للحفاظ على اللون داخل الشعرة.

اغسلي الشعر بماء فاتر أو بارد، لأن الماء الساخن يجعل الشعر يتمدد أكثر مما يزيل الصبغة عن الشعر.

رطبي الشعر قبل الصبغ بعدّة أيام باستخدام أقنعة الشعر الطبيعية وبعض الوصفات مثل وضع زيت الزيتون البكر للحفاظ على لمعانه.

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