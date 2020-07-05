بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكوت بالجبنة

مطبخ

كتب: هن - 11:51 م | السبت 04 يوليو 2020

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكوت بالجبنة، من خلال برنامجها "CBC سفرة" المذاع على قناة "CBC سفرة". وبخطوات بسيطة يمكن تحضير بسكوت بالجبنة في المنزل، بدلًا من شرائه من الخارج في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. مقادير عمل بسكوت بالجبنة 3 أكواب دقيق 1 كوب جبنة كريمي 1 ملعقة كبيرة كمون مطحون Advertisements ملح 1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر بيضة نصف كوب زبدة كمون صحيح طريقة عمل بسكوت بالجبنة يخفق البيض مع الزبدة. تضاف الجبنة والكمون والبيكينج باودر والدقيق ويعجن. يشكل ويضاف الكمون الصحيح على الوجهة. ويدخل الفرن. ثم يقدم.

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