شهر مشوق جداً بكل أحداثه مهنية كانت أو عاطفية

مهنياً: شهر مشوق جداً بكل احداثه مهنية كانت ام عاطفية شهر ممتاز ايجابي يحمل إليك أخباراً طيبة وستطال الايجابيات مختلف الاصعدة في حياتك سواء كنت عاملا او طفلا او رب عائلة ستلمس تسارعا في الحياة المهنية فتنشط حركتك وتنمو خبراتك وتزدهر أعمالك يترك كوكب زحل برجك فتستعيد العافية وتسيطر من جديد على حياتك كما يشكل وجود الشمس وعطارد في السرطان طالعا مهما مع برجك فيخف الضغط وتسير الامور نحو الحلول والانفتاح كما ان دخول المريخ الى الحمل ليستقر فيه لغاية اخر السنة يزودك بطاقة مضاعفة لبلوغ الاهداف فتخوض مجالات مهمة في العمل وتتزاصل مع الاطراقف القادرة على مساعدتك كما يشير الجو العام الى حركة كبيرة ومثمرة الامر الذي يقوي المعنويات، ويجعلك تنطلق بأعمال كثيرة متراكمة تتسارع، دون أن تترك لك وقتاً لفراغ. قد تنطلق في اتجاهات عديدة، وتسوي أموراً مهنية وتنهمك بقضية معينة فتبذل جهداً كبيراً لإنجاحها.إنه بالتأكيد شهراً إيجابياً، يستحق منك بذل الجهود واقتحام المجالات الصعبة، وعلى الارجح ستكون بدورك متلفهاً لبدء صفحة جديدة في حياتك.

عاطفياً: تعيش شهرا واعداً رائعا مليئا بالافراح واللقاءات والانفعالات مع عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في الجوزاء الصديق الذي يعدك باجواء عاطفية دافئة ورومنسية فتبدو الأمور أكثر سلاسةً وإيجابيّةً في هذا الشهر العاطفي بامتياز بحيث يسود الانسجام مع الحبيب وتبدو مرتاحاً لبعض العروض التي يقدّمها، فتبدو المشاعر رقيقة جداً فتكثر النشاطات واللقاءات والمناسبات الحلوة لكي تتعرّف إلى شريك العمر ان الظروف الفلكية تساهم في تقريب وجهات النظر قد تساعد الظروف على ايجاد حلول للمشاكل والأزمات لا تتردّد بالانفتاح على آراء الحبيب والاصغاء لها باهتمام. باستطاعتك التوصل الى ايجاد المزيد من القواسم المشتركة بينكما الامر الذي سيزيد العلاقة دعماً ومتانة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران نجاحات مهمة

تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث سعيدة