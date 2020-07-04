تتحسن الظروف وتعاود السيطرة على الأمور بعد فترة من الصعوبات

مهنيا:ً تتحسن الظروف وتعاود السيطرة على الامور بعد فترة من الصعوبات والمعاناة إن موقع الشمس في برج السرطان حتى تاريخ 22 يشير الى اهتمامات بمعاملات متنوعة قد تكون إدارية أو قانونية أو مصرفية أو استشفائية.بالاضافة الى انتقال المريخ الى برج الحمل الناري الصديق اي الى موقع مناسب لك يزودك بالحيوية ويغمرك بالجرأة والشجاعة فتحقق النجاح وتفرح بنتائج عملك فتتقدم في مساعيك وتقوم بترتيب ملفات ضرورية قد تكون إدارية أو ماليّة أو قانونيّة. كما سيسهل لك الحظ دخول الشمس الى برج الاسد الصديق ليضئ حياتك كما يعدك بنتائج فورية وعملية لمشاريع لك تحتل المرتبة الاولى من اولوياتك ويجعل أفكارك لامعة ومتفائلاً فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل.تكون الاعمال سهلة بسبب معنوياتك المرتفعة وتفاؤلك الفائض. سوف تلمس انفراجاً ملموساً في الأسبوع الأخير وتفرح للتفاهم المتبادل بينك وبين الآخرين . تدخل فترة مناسبة للترويج لعملك ولطرح الأفكار وللسفر.

عاطفيا:ً في الحب والحياة العائلية تعيش أوضاعاً متراجعة،بسبب المواجهة من كوكب الزهرة من الجوزاء فتبدو مهملاً في حياتك الشخصية، أو لا مبالياً إزاء متطلبات الحبيب. تظهر سلبية في التعامل، وربما تتهرب من مسؤوليات أو وعد، وتتراجع حماستك بدون سبب مقنع قد تتأرجح العواطف بين معادات الحبيب أو ارضائه .إعتمد الجدية والوضوح تدخل مرحلة من إعادة النظر في بعض الارتباطات أو بعض الوعود، إذ يخيم جو من عدم الاستقرار ومن أوقات سعيدة يتخللها بعض الخيبات، فتشهد تأرجحاً واضحاً بين الإيجابية والسلبية.

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