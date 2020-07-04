تشعر بعدم الرضا و يتكوّن لديك انطباع بأنّك تلعب دوراً ثانويّاً

مهنياً: لن يكون شهراً سهلاً أبداً في الجو تصعيد لبعض المسائل التي لا تتوافق مع تطلعاتك بل على العكس سوف تعيش أصعب أشهر السنة وأقلها حظاً وفرصاً.سوف تعاني من خسوف في برجك يوم 5 ومن مربع لكوكب المريخ ومن وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك من السرطان الامر الذي يعقد لك حياتك فتجد ان مشاريعك تراوح مكانها واوضاعك تتأزم حاذر الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة هذا الشهر. قد تخيب آمالك وتتأخر أعمالك تطال هذه التأثيرات جميع مواليد برجك بغض النظر عن أعمارهم أو موقعهم أو مجالهم، كلّ حسب طاقته ودوره. وستكون التحالفات القوية والمتينة سلاحك لنتجو من أفخاخ وعوائق نظم وقتك جيداً وكن واضحاً في اولوياتك ولا تدع احد يثير انفعالك أو غضبك وحاول ألا تترك انطباعات سلبية. حاذر الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة. نظم جدول أعمالك ونشاطاتك. الأعباء كثيرة وقد لا تجد وقتاً للراحة.

عاطفياً: في حياتك العاطفية تشعر أيضاً بعدم الرضا، وقد يتكوّن لديك انطباع بأنّك تلعب دوراً ثانويّاً في حياة مَن تحبّ. يجب أن تصارح الآخر بما يعتريك من مشاعر، وذلك تفادياً لانفجار الموقف. يتدخّل صديق ربما لتسوية الأمور، أو تحتاجه أنت في هذه الأثناء لفضّ نزاع أو للتوسّط بينك وبين الشريك. ربما تشعر فجأةً أنّك لا تستطيع الاعتماد على الآخر في هذه الأثناء، فتتراجع حماستك وذلك حتّى آخر الشهر. كذلك قد يسبّب لك بعض الأقرباء متاعب كثيرة، ويحذّرك الفلك من بعض الانعكاسات على نفسيتك. إنتبه من مغامراتٍ مشبوهةٍ تثير المشاكل أو تتعبك بانعكاساتها. حاذِر أيضاً بعض الغيرة والمنافسة في حياتك الشخصيّة. قد تضطرّ لتقديم التنازلات كما للصبر والتسامح، سواء كنت على صواب أم على خطأ.

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