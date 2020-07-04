"استفيدي بيها".. استخدامات غير متوقعة لمستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عند انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل، ترمي السيدات هذه المنتجات في سلة المهملات، لخطورة استخدامها بعد انتهاء الصلاحية.

لذا نذكر في التقرير، استخدامات أخرى تجعلك تستفيدين من تلك المنتجات في حياتك اليومية بدلا من رميها، وهي كالتالي وفق ما ذكر " allwomenstalk".

- يمكن استخدام مزيل المكياج، لتلميع الأحذية وتنظيف الأجهزة الكهربائية وإزالة الدهون من عليها.

- وضع القليل من كريمات الترطيب على قطعة قماش، لمسح حواف حقائب اليد، لإزالة الأوساخ العالقة بها.

- استخدام الشامبو منتهي الصلاحية في تنظيف الحوض والبانيو.

Advertisements

- الاستفادة من معجون الأسنان في تنظيف وتلميع المرايات.

- واقي الشمس يساعد على محو علامات العلكة، من خلال وضع واقي الشمس على قطعة قماش ثم مسح العلامات، وسوف يتم إزالتها بسهولة.

- يمكن وضع القليل من لوشن الجسم على قطعة قماش ثم مسح الأثاث بها، ذلك يساعد على إزالة الأوساخ العالقة بسهولة بالإضافة إلى اللمعان.

- تنظيف ملابس النوم، من خلال وضع القليل من الشامبو مع الماء، بذلك تصبح أكثر نظافة ورائحة منعشة.

- عند انتهاء صلاحية المنتجات التي يكون قوامها على شكل بودرة، يمكن إضافتها إلى مناكير شفاف ثم رجها جيدا ثم استخدامها مونكير للأظافر جديد بلون البودرة التي أضفتها.