فوائد الزبادي والعسل للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 10:43 مساءً - الزبادي والعسل، غالبيتنا نفكر بالمذاق الشهي لهذا السناك الصحي، الذي يضمن الشعور بالامتلاء. أما ما تجهله غالبية السيدات ان الزبادي مفيد للبشرة تماما كالعسل، فكيف الحال اذا تم مزج هذين المكونين معا، من اجل تطبيقهما على البشرة والاستفادة من مزاياهما الكثيرة للبشرة؟



تعرفي الى فوائد الزبادي للبشرة:

فوائد الزبادي للبشرة

• يعمل الزبادي على تغذية البشرة بالعمق وتجديد طبقة الخلايا بفضل احتوائه على فيتامين ب2.

• يحتوي أيضا الزبادي على مجموعة من الاحماض الطبيعية، من بينها حمض اللبنيك، الذي يعمل على تقشير البشرة وترطيبها وإزالة الخلايا الميتة، ما يخفف الشحوب، ويعيد الاشراق والنضارة والحيوية الى بشرة الوجه.

• تعمل الاحماض المتوافرة في الزبادي على تنظيف البشرة وتطهيرها لانها تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب. يعالج الحبوب والبثور والرؤوس السوداء.

• يخفف حدة الهالات السوداء والبقع والتصبغات الجلدية، لانه يحتوي على معدن الزنك بنسبة عالية.

• يستطيع الزبادي معالجة الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، فيما يمنح الاحساس بالانتعاش والبرودة.

• يحتوي الزبادي على فيتامين ب 12 وفيتامين ب 5، الذي يفتح لون البشرة ويوحد لونها.

• يحارب الزبادي علامات الشيخوخة المبكرة اذ يشد البشرة ويبطئ ظهور التجاعيد والخطوط.

تابعي المزيد : 6 أغذية لبشرة صافية دون حب الشباب

Advertisements



تعرفي الى فوائد العسل للبشرة:

فوائد العسل للبشرة



• معروف عن العسل لطبيعي انه قادر على معالجة آثار الحروق البسيطة، الناتجة عن أشعة الشمس.

• يتمتع العسل بخصاص محاربة للبكتيريا ما يجعله قادرا على تنظيف البشرة والمسام من الغبار والبكتيريا.

• يساهم في ترطيب البشرة بالعمق ومحاربة جفافها.

• يخفف العسل الطبيعي آثار الحبوب والندوب والبقع والتصبغات اللونية الناتجة عن الحبوب الملتهبة.

• يساهم في تنعيم البشرة، واعادة النضارة اليها.

• يعتبر العسل مفيدا للبشرة الدهنية لانه يساهم في تفتيت الدهون والتحكم بالافرازات الدهنية.

تابعي المزيد : فوائد الزبادي للوجه قبل النوم



إليك خلطة الزبادي والعسل للوجه:

خلطة الزبادي والعسل للوجه



في وعاء نظيف، امزجي مقدار 3 ملاعق طعام من الزبادي مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي. حين يمتزج المكونان بشكل جيد، طبقي المزيج على بشرة الوجه واتركيه عليها مدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يعيد هذا الماسك البسيط النضارة والاشراق الى بشرتك، احرصي على تطبيقه مرتين في الاسبوع.

تابعي المزيد: جفاف البشرة مرتبط بأمراض خطيرة!