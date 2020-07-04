منى الشاذلي تعلق على واقعة المتحرش: "كائن بجح ومبتز"

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية منى الشاذلي، على واقعة التحرش الشهيرة، بشأن اتهام طالب جامعي، بالتحرش واغتصاب ما يقرب من ١٠٠ فتاة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "الشاذلي": "إيجاد مبررات للمغتصب أو المتحرش يعد جريمة مجتمع".

وتابعت: "الأهالي اللي بتربي أولادها على انهم يستبيحو جسم الفتاة أو السيدة أو تديهم حماية تحت أي مسمى يعتبروا شركاء محرضين على الجريمة .. اللي بينتهك فتاة أو امرأة فى الشارع أو في الشغل أو على السوشيال ميديا أو في أي مكان هو شخص وضيع، إذا لم نردعه بشجاعة يتحول إلى كائن بجح و مبتز".

Advertisements

واختتمت:" كامرأة و كأم أنا أساند بناتنا من ضحايا التحرش".

ومؤخرا، تصدر اسم المتحرش "أ. ز"، قائمة "تريندات" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومنها إلى باقي منصات السوشيال ميديا، التي تحدثت من خلاله، عدد من الفتيات، يزعمن تعرضهن للتحرش ومحاولة ابتزاز من الشاب الذي كان طالبًا في الجامعة الأمريكية، بحسب زعمهن.

وفي البداية تداول اسم الشاب، بعدما تحدثت فتيات عن تجربتهن معه، إذ زعمن بأن عدد ضحاياه من التحرش الجنسي، وصل إلى 100 فتاة، بالإضافة إلى زعمهن بأنه اغتصب فتاة صغيرة، لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا.

وروت إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة "إن الشاب تحرش بأكثر من 100 فتاة، منذ حوالي 5 سنوات، كما أنه تم فصله من إحدى مدارس مدينة الدوحة في قطر، بسبب مشاهدته لأحد المواقع الإباحية".