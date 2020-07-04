اصنعي كريم العناية ببشرتك في 15 دقيقة فقط

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - تُعير الكثير من النساء اهتمامًا كبيرًا في العناية ببشرتهن؛ للحصول على بشرة شابة ونضرة لا تشوبها شائبة. وبالرغم من انتشار العديد من العلاجات التجميلية التي تؤمّن هذه الغاية، إلا أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية تجعل هذا الهدف سهل المنال في 15 دقيقة فقط.

طرق تحضير كريم طبيعي للعناية بالبشرة في 15 دقيقة فقط

طريقة تحضير كريم طبيعي للعناية بجميع أنواع البشرة



إليك كيفية صنع كريم العناية بالبشرة غني بالفيتامينات، يرطّب بشرتك ويرتكها ليّنة، أكثر من أي وقت مضى. تجدينها في المتاجر المتخصّصة بالمنتجات الطبيعية وفي بعض الصيدليات. إحفظيها في مكان بعيد عن الحرارة والضوء وحضّري بواسطتها كريماً مرطباً يناسب كافة أنواع البشرة:



كريم طبيعي لترطيب جميع أنواع البشرة

اصنعي كريمك الطبيعي لترطيب البشرة



المكونات:

معلقتان صغيرتان من "زبدة الكريتة" Shea Butter.

ملعقة صغيرة من "زيت الجوجوبا" Jojoba oil.

ملعقة صغيرة من ماء البابونج أو الخزامى.

نقطتان من زيت الليمون الحامض

نقطتان من زيت البرتقال.

5 نقاط من زيت الليمون الأفندي.

طريقة التحضير:

باشري بمزج الكريتة تدريجياً، مع القليل من الزيت، في وعاء وجاجي. يجب أن تحصلي على كريم كثيف. وإذا لاحظت أية مواد متخثّرة، حاولي إزالتها قدر المستطاع.

أضيفي ماء البابونج أو الخزامى بشكل تدريجي، غلى الكريم الذي حضرته سابقاً. وأخلطي المزيج وفق حركة مموّجة. أضيفي الكمية المتبقيّة من الزيت والماء تدريجياً، غلى أن تحصلي على التركيبة المطلوبة. يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم المرطّب في البرّاد، خلال فترة شهرين كحد أقصى.





كريم طبيعي لترطيب وتبييض بشرة الوجه

كريم طبيعي لترطيب وتبييض بشرة الوجه



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من دقيق اللوز الناعم.

5 ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيداً للحصول على عجينة لينة. طبّقيها على الوجه والعنق لمدة 15 دقيقة ثم أزيليها بالماء الفاتر. وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر المضاف إليه ماء الورد قبل تطبيق هذا القناع.

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كريم طبيعي لتنعيم وتبييض بشرة اليدين

تبييض وتنعيم اليدين بكريم طبيعي من صنع يديك



المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

3 ملاعق صغيرة من الغلبيسيرين.

ملعقة صغيرة من عصير البطاطا.

10 نقاط من خلاصة البنتروين.

طريقة التطبيق:

اخلطي جميع المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس. ضعي كمية صغيرة على يديك ووزّعيها بشكل متساوٍ واتركي طوال الليل. إحفظي هذا الخليط في زجاجة لاستعماله عدة مرات يومياً لتبييض وتنعيم بشرة اليدين.

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كريم طبيعي لإزالة الجفاف والبقع الداكنة عن بشرة الجسم

حضّري كريمك بمكونات طبيعية للعناية ببشرتك



المكونات:

كوب من عصير الليمون الحامض.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الشوفان المطحون.

طريقة التطبيق:

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً للحصول على مزيج كريمي. وزّعي الكريم على كامل الجسم واتركيه حتى تجف جيداً. ثم، افركي الجسم حتى تزول القشور واغسلي البشرة بماء دافئ قبل تطبيق زيت اللوز عليها.



كريم طبيعي لترطيب محيط العينين والتخفيف من الهالات السوداء

كريم طبيعي للعناية بمحيط العينين

المكونات:

ثمرة من الخيار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من نقيع النعناع.

طريقة التحضير:

اهرسي الخيار جيداً، ثم أضيفي إليه كل من زيت اللوز ونقيع النعناع. خذي كمية صغيرة من هذا الخليط ووزّعيها يومياً حول محيط عينيك، واتركيها لمدة 15 دقيقة لمدة أسبوعين على الأقل، ستلاحظين بعدها أن هذه الهالات بدأت تخفّ بشكل تدريجي.

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كريم طبيعي سائل لتنعيم بشرة اليدين

تنعيم اليدين بمكونات طبيعية



المكونات:

8 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من الغليسيرين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من خلّ التفاح.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيداً للحصول على كريم سائل كالماء. ثم، طبّقيه على يديك وقدميك أيضاً عدة مرات يومياً بعد غسل اليدين.



نصائح هامة لبشرة شابة نضرة

أهمية العناية بالبشرة للحفاظ على شبابها ونضارتها

لمحو علامات التعب عن بشرتك ، استعملي مصلاً مغذياً غنياً بالفيتامينات المنشطة للبشرة. واتبعيه بكريم مرطّب يحتوي على مستخلصات تعزّز إشراق الملامح.

، استعملي مصلاً مغذياً غنياً بالفيتامينات المنشطة للبشرة. واتبعيه بكريم مرطّب يحتوي على مستخلصات تعزّز إشراق الملامح. لاخفاء التعب حول العينين، استعملي قلماً مصححاً مضيئاً للبشرة.

استعملي قلماً مصححاً مضيئاً للبشرة. عند استعمالك لكريم المحارب للشيخوخة والمجدّد للبشرة ، استعملي منظفاً ناعماً وخالياً من الصابون ولا تفرطي في تقشير بشرتك؛ لأن هذا يجعلها شديدة التفاعل. واحرصي على عدم استعمال القناع المرتكز على أحماض الفاكهة أكثر من مرة أسبوعياً كي لا تزيدي من حساسية بشرتك.

، استعملي منظفاً ناعماً وخالياً من الصابون ولا تفرطي في تقشير بشرتك؛ لأن هذا يجعلها شديدة التفاعل. واحرصي على عدم استعمال القناع المرتكز على أحماض الفاكهة أكثر من مرة أسبوعياً كي لا تزيدي من حساسية بشرتك. عند تنظيف بشرتك صباحاً ومساءً بهدف تخليصها من الإفرازات الدهنية وبقايا الماكياج والغبار المتراكمة عليها. لا تنسي تنظيف منطقتي العنق وتحت الذقن اللتين تحتاجان إلى عناية شبيهة بالعناية التي تتلقاها بشرة الوجه.

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