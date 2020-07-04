بندانا الشعر أبرز صيحات صيف 2020...اعتمديه بطرق عدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - يعد البندانا بمختلف أشكاله وأنواعه، من أبرز صيحات الشعر لصيف، وهو معروف بأنه يزيد من جمال تسريحات الشعر ويعزز من أناقة المرأة ويضيف الى إطلالتها الفخامة والتميز. كما أنه أحد أكسسوارات الشعر الأكثر أناقة. وفي هذا المقال، نرصد لك كيفية اعتماد البندانا، أو عصابة الرأس، وأشكاله المتنوعة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



بندانا الشعر القماش والمخمل

بندانا الشعر القماش والمخمل



ما يميّز البندانا أنه يتوافر بأشكال وأنواع وأحجام متعددة، مما يجعله مناسباً لجميع أطوال الشعر. وهو يلائم كثيراً المرأة العملية التي ترغب في إطلالة أنيقة من دون جهد ووقت كبيرين. لذلك، نسّقي البندانا هذا الصيف مع ملابسك واعتمديه بطرق مختلفة وفق ذوقك. بإمكانك مثلاً، اعتماد بندانا قماش أو مخمل ناعم بلون أسود مزين بالنجوم الفضية، بحيث تضعيه عند مقدمة الشعر، مع سحب الغرة الى الخلف، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر. أما إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً، وترغبين في طلة مميزة، بإمكانك اعتماد البندانا بحجم كبير نسبياً تضعينه في منتصف الرأس، الى جانب الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه، واحرصي على اختياره بألوان صيفية حيوية تتناغم مع ملابسك. وإذا كنت من صاحبات الشعر الطويل والناعم، اعتمدي البندانا بأسلوب ناعم جداً على طريقة النجمة جسيكا ألبا، بحيث تسحبين الغرة الى الخلف وتثبتينها باستخدام بندانا أسود قماشي ناعم، أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً على الظهر والأكتاف.

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بندانا الشعر الساتان والمزخرف

بندانا الشعر الساتان والمزخرف



يعد البندانا الساتان أحد أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً في صيف 2020، ويمكنك اعتماده باللون الذي ترغبين فيه، مثل البرتقالي والأبيض والزهري والأحمر، وذلك بما يتماشى مع ألوان ملابسك. أما إذا كنت ترغبين في إطلالة راقية وأنيقة، اعتمدي بندانا الشعر المزخرف الذي يتوافر بأشكال متعددة تضفي على المرأة لمسة أنثوية جذابة. اختاري مثلاً بندانا الشعر المرصع باللؤلؤ أو حبات الشواروفسكي، وثبتي شعرك الناعم والمنسدل به. كما بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة الى جانب بندانا الشعر المزخرف العريض. إضافة الى ذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الى جانب بندانا الشعر المرصع بالأحجار الكريمة.

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