دراسة: كورونا يسبب مشاكل عصبية لبعض الأطفال المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة، أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة الناتجة عن مرض "كوفيد 19" قد يصابون بمشاكل عصبية جديدة دون أي أعراض تنفسية مرتبطة بالفيروس.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فحص الباحثون 27 طفلًا يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة الناتج عن "كوفيد 19"، في مستشفى أوروموند ستريت للأطفال في لندن، ووجدوا أن أربعة منهم عانوا من أعراض عصبية جديدة.

الدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أشارت إلى أن الأعراض شملت ضعف وظائف الدماغ، والصداع، وجذع الدماغ، ومشاكل المخيخ، وضعف العضلات وانخفاض ردود الفعل. جميع المرضى الأربعة كانوا بحاجة إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة للعلاج.

ورغم محدودية نطاق الدراسة، يقول الباحثون إن النتائج أظهرت قدرة الفيروس التاجي على إحداث تلف عصبي لدى الأطفال - وليس البالغين فقط - دون أي أعراض في الجهاز التنفسي التي أصبحت مؤشرًا مميزًا لـ"كوفيد 19".

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستحقق فيما إذا كانت هناك علاقة بين "كوفيد 19" وحالات الالتهاب. منذ ذلك الحين، لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض جديدة أو مرض التهابي لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

قال العلماء، إن الشباب هم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة من كبار السن، وفقا للنتائج المبكرة للفيروس. ومع ذلك، تظهر هذه الدراسة الجديدة أنه على الرغم من العدوى الحادة المعتادة، فقد يكون الأطفال معرضين لخطر الإصابة بمتلازمة الالتهابات الثانوية.