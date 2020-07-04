الامارات | مهرجان موسيقي بلجيكي يختار جمهوره بالقرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان موسيقي بلجيكي يختار جمهوره بالقرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى مهرجان للموسيقى الإلكترونية في بلجيكا يستقطب عادة نحو 10 آلاف شخص يومياً، باختيار مئات من المحظوظين بالقرعة لحضور حفلاته التي افتتحت مساء الخميس، لكن ليس من المدرجات بل من قوارب، احتراماً لمبدأ التباعد الجسدي في زمن فيروس كورونا المستجد.

وستتاح فرصة حضور كل حفلة من مهرجان «بارادايز سيتي» لنحو 400 شخص، وهو الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في الهواء الطلق، وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها لثمانية أشخاص.

ويجمع المهرجان في الأوقات العادية نحو 10 آلاف شخص يومياً في حديقة قصر ريبوكور على بعد نحو 20 كيلومتراً من بروكسل.

وقال أحد منظمي المهرجان «فكرنا في طريقة لإقامة المهرجان هذه السنة رغم القيود المفروضة».

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وأضاف «ارتأينا أن القوارب يمكن أن تكون مثالية»، نظراً إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد الجسدي. وصممت القوارب خلال شهر واحد ثم نفذت في أيام، وهي مصنوعة من الخشب ومزودة مجاذيف، ويمكن للموجودين على متنها أن يرقصوا لكن بهدوء.

ويتم اختيار المحظوظين بالقرعة، وسيتمكنون من حضور الحفلات مجاناً، وللفائز أن يوجه دعوات إلى سبعة أشخاص آخرين من الدائرة القريبة منه.

صُممت قوارب الحضور خلال شهر واحد، ثم نفذت في أيام، وهي مصنوعة من الخشب ومزودة بمجاذيف، ويمكن للموجودين على متنها أن يرقصوا لكن بهدوء.

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