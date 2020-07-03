فوائد زيت الجوجوبا للبشرة والشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 10:42 مساءً - يعرف زيت الجوجوبا "عديم الرائحة والذي يستخلص من نبات الجوجوبا"، بفوائده الجمة واستخداماته المتنوعة للعناية بجمال البشرة والشعر. فتعرفي على أبرز هذه الفوائد مع اسخدام زيت الجوجوبا بمفرده أو بخلطه مع زيوت أخرى لتعزيز وتسريع مفعوله في ترطيب الشعر والبشرة والعناية بهما.



فوائد زيت الجوجوبا للشعر

فوائد زيت الجوجوبا للشعر



من أجمل استخدامات زيت الجوجوبا للشعر أنه مطهر رائع للفروة حيث يعمل على تنقية المسام وإزالة كل بقايا الأوساخ العالقة على الفروة وعلى طول الخصلات كما يمنع تقصف الشعر ويعزز من ترطيبه بعمق خاصة وأن تركيبته شبيهة تماما بتلك الزيوت الطبيعية التي تفرزها البويصلات. كما يستخدم زيت الجوجوبا في العلاجات المتخصصة في الصالونات وفي مستحضرات التصفيف لتعزيز لمعان الشعر وتنعيم الأطراف.

ومن أستخداماته أيضا أنه يحفز نمو الشعر الطبيعي ويمنع تساقطه أيضا.

ويمكن أيضا لصاحبات الشعر الطويل أو الجاف أن تستخدم زيت الجوجوبا كبلسم للشعر التالف والمتقصف لتنعيم ملمسه وانعاش مظهره. فقط دلكي بزيت الجوجوبا فروة الرأس بأطراف الأصابع بحركات لطيفة تسرع من امتصاصه داخل البويصلات مع تمرير الزيت على كامل الخصلات والأطراف لترطيبها وتغذيتها ووقايتها من التلف.



فوائد زيت الجوجوبا للبشرة

فوائد زيت الجوجوبا للبشرة



لأن زيت الجوجوبا يحتوي على كميات وفيرة من السيراميد المرطب للبشرة، فإن خلايا البشرة تمتصه بسهولة ما يوفر مستويات فائقة من الترطيب للبشرة كما يعد علاجا رائعا للعديد من مشكلات البشرة منها الجفاف والاحمرار وحتى الأكزيما والتحسس.

ويعرف أيضا بخواصه في محاربة علامات وآثار التقدم في السن كونه غني جدا يفيتامين E الذي يتصدى للشوارد الحرة الطليقة المسببة للتجاعيد والشيخوخة.

كما يستخدم زيت الجوجوبا أيضا في علاج مشكلة آثار الندوب وحب الشباب لدى المراهقين ويدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية المصممة للبشرة الدهنية، وكونه ذو ملمس غير دبق أو دهني فهو علاج مثالي لحب الشباب وآثار الندوب كما ينقي المسام بعمق ويحررها من الزهم المحتقن فيها.

ومن استخداماته الأخرى للعناية بالبشرة، أنه رائع لإزالة بقايا المكياج العنيدة وتنظيف البشرة وآثار الروج المات التي تعلق بين طيات الشفاه الرفيعة.

تابعي المزيد : زيت الخردل.. فوائد مذهلة لشعر السعوديات

Advertisements



فوائد زيت الجوجوبا للجسم

فوائد زيت الجوجوبا للجسم



يمكنك ترطيب كامل بشرة الجسم بزيت الجوجوبا فهو عديم الرائحة كما أن البشرة تمتصه بسرعة فلا يترك أثرا للملمس الدهني الدبق، كما يمكنك أيضا تنعيم المناطق القاسية التي تحتاج إلى مزيد من الترطيب مثل الكوعين والمرفقين والركبتين وأيضا تنعيم اليديدن والقدمين وينصح خبراء العناية بالبشرة بارتداء الجوارب والقفازات القطنية بعد الترطيب مساءا بزيت الجوجوبا لمنح البشرة الفرصة للاستفادة القصوى من فوائد الزيت الطبيعي والسحري.

كما يعد هذا الزيت الطبيعي الغني بالمواد البيولوجية رائع لمحرابة علامات التمدد التي تظهر على الجسم نتيجة الحمل أو فقدان الوزن كما يوفر حماية فائقة ضد أشعة الشمس المسببة للتجاعيد المبكرة للبشرة.



فاحرصي عزيزتي القارئة على الحصول على هذا الزيت الطبيعي والمفيد واستخدامه في روتين العناية اليومي بجمالك على كامل البشرة والشعر والجسم والأظافر أيضا.

تابعي المزيد : أقنعة طبيعية لحماية الشعر من الجفاف في الصيف