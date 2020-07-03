إطلالات شبابية للصيف من شهد الخطاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 10:42 مساءً - تشارك مقدمة البرامج ومُدونة الموضة شهد الخطاب الكثير من الصور لإطلالاتها اليومية المتنوعة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الإنستجرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من نصف مليون متابع، ولاختياراتها المميزة جمعنا لكنَّ عدة إطلالات متنوعة من وحيها لتتأنقن على غرارها.



الفساتين الصيفية بأسلوب شبابي

الفساتين الصيفية بأسلوب شبابي



يعتمد الكثير من النساء على خيارات الفساتين المتنوعة في الصيف، ومنها تزينت شهد بفستان أبيض ناعم مصمم بشكل مكشوف الأكتاف ومزين بالمطاط ومرسوم بالأصفر لخيار صيفي بامتياز، واختارت فستانًا أصفرَ من قماش الساتان المصمم بشكل ناعم وأنيق، وظهرت بفستان أخضر مكشوف الأكتاف مزين بطبقات ومطاط في منطقة الصدر مع زهور بسيطة وملونة.

تابعي المزيد:تنسيقات صيفية من وحي كارلا حداد



إطلالات التنورة والبناطيل لمظهر أنثوي

إطلالات التنورة والبناطيل لمظهر أنثوي



تفضل شهد اعتماد التنورة والبناطيل المتنوعة بموديلات خفيفة وأقمشة باردة لفصل الصيف، ومنها تألقت بإطلالة راقية بقميص الساتان الأبيض المصمم بأزرار على الكم ومكشوف من أحد الكتفين مع تنورة زرقاء من قماش الحرير البارد المصمم بفتحة جانبية، وفي مظهر أكثر أنوثة وجمالاً أطلت ببنطال أبيض واسع مع بلوزة زهرية ناعمة مصممة بأكمام طويلة منفوخة.

Advertisements

تابعي المزيد:إطلالات صيفية للشابات من وحي سوسن القاضي



تنسيقات البنطال بأسلوب كاجوال

البنطال بأسلوب كاجوال



تفضل الفتيات الشابات ارتداء الملابس الكاجوال في المناسبات البسيطة، وخروجاتهن اليومية، وعن شهد الخطاب فارتدت بنطالاً من القطن وبلوزة قصيرة يكسوهما اللون البنفسجي لمظهر رياضي مفعم بالأنوثة والجمال، ونسقت بنطال جينز أزرق مع بلوزة بيضاء مزينة بالأزرق لزي صيفي شبابي، ولخيار بسيط ومناسب للشابات جاءت ببنطال بني مزين بمطاط في الأسفل مع بلوزة سوداء مصممة بموديل ناعم.

تابعي المزيد:خيارات صيفية وإطلالات عصرية من وحي دانة الطويرش



خيارات لفساتين متنوعة من شهد الخطاب

فساتين متنوعة



ظهرت شهد الخطاب بعدة فساتين أنيقة مناسبة للحفلات البسيطة، منها فستان أسود طويل مصمم بقماش شفاف مزين بالنجوم الفضية، وتأنقت بفستان زهري ناعم مصمم بشكل بليسيه من الأسفل ومزين من الأعلى بأكمام منفوخة وواسعة مع ربطة ناعمة للخصر، وتجملت بفستان أسود مزين بأكمام واسعة ومنفوخة باللون الأبيض لإطلالة حيادية مذهلة.