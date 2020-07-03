قفاطين صيفية من وحي سلمى صلاح الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 10:42 مساءً - للقفاطين المغربية مكانة كبيرة جدًّا لدى الفتيات الخليجيات والعربيات، فهي تُعتبر من أفضل الأزياء على مستوى العالم؛ لأناقتها وتناسُبها مع كل المناسبات، فلا شك في إعجاب المصممين العالميين بخصوصية وجمالية القفطان المغربي، وتأثُّرهم به بشكل كبير عبر السنوات، ومنه انتشر في دول الجوار، وأصبح هناك إعجاب بما يقدِّمه الصناع المغربيون من حرفية، حتى أصبحنا اليوم نرى القفطان المغربي في كل دور وعروض الأزياء. ولتظهري في أجمل إطلالة؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لقفاطين صيفية أنيقة من وحي الموديل والممثلة سلمى صلاح الدين، حيث تنشر الكثير من الصور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، حيث تمتلك من خلاله أكثر من نصف مليون متابع، فإليكِ الموديلات.



قفاطين صيفية مطرزة بالذهبي من سلمى

قفاطين صيفية مطرزة بالذهبي



يُعدُّ القفطان المغربي رمزًا للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب، خاصةً في المُناسبات السعيدة؛ مثل حفلات الزفاف والحناء وغيرها، ويتميز بالتطريزات المختلفة التي تغيِّر من شكله التقليدي، وعن سلمى؛ فقد ارتدت عدة قفاطين صيفية مذهلة، منها قفطان بنفسجي مطرز بالذهبي والأخضر؛ لخيار أنثوي جذاب، ونسقت قفطانًا برتقاليًّا مطرزًا بالذهبي مع حزام ذهبي مصمم بشكل دوائر متصلة مع إكسسوار ذهبي للشعر؛ لإطلالة عصرية، وتألقت بقفطان مشمشي مطرز بالذهبي؛ لمظهر أنثوي، وظهرت بآخر مصمم بدرجة مميزة من الأخضر الفاتح المطرز بالذهبي؛ لزيّ شبابي مذهل.

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إطلالات القفاطين باللون البيج

القفاطين باللون البيج



يُعَبِّرُ القفطان عن ثقافة وجمالية رفيعة المستوى، ويُعتبر اللون البيج في تصميمه من أكثر الألوان الحيادية المميزة، لذا تأنقت سلمى بقفطان بيج مطرز بالذهبي والزهور الملونة؛ لخيار شبابي مناسب للصيف، وتجمّلت بقفطان بيج خفيف مطرز بالذهبي، وتزينت بقفطان مناسب للمناسبات الضخمة مصمم بشكل واسع ومطرز بالبنفسجي والبني والذهبي بطريقة مميزة.

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خيارات القفاطين الحمراء

القفاطين الحمراء



القفاطين الحمراء من أكثر القفاطين جاذبية، وتضيف الكثير من الجمال على من ترتديه، وعن سلمى؛ فقد ظهرت بقفطانيْن متشابهيْن باللون الأحمر، والتصميم بأكمام عصرية مكشوفة ومطرز بالذهبي؛ حيث جاء الأول بالتطريزات في الجزء العلوي والأكمام، وطُرِّزَ الآخر بنقوش مختلفة من المنتصف مع الخيوط البيضاء والحمراء.

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القفاطين الزرقاء من سلمى صلاح الدين

القفاطين الزرقاء



فضّلت سلمى ارتداء عدة قفاطين باللون الأزرق، وكان من أبرزها قفطان نيلي مطرز من الجزء العلوي بالنقوش الذهبية؛ لخيار مميز وأنيق، واختارت قفطانًا سماويًّا مطرزًا بالزهور الصفراء والزهرية؛ لخيار شبابي مرح، وارتدت قفطانًا سماويًّا مطرزًا بالذهبي ومزينًا بقماش أحمر في الجزء العلوي للتصميم، ولإخفاء عيوب الجسم؛ يمكنكنّ أن تستوحين منها قفطانًا كحليًّا بدرجة داكنة مصممًا بشكل تكسوه التطريزات الذهبية.