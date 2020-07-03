بعد القبض عليها.. من هي فتاة الـ"تيك توك" دينا مراجيح؟

علاقات و مجتمع

انضمت فتاة الـ"تيك توك" دينا مراجيح، لقائمة الفتيات المقبوض عليهن، بسبب مقاطعهن التي يروجن لها عبر مقاطع التواصل الاجتماعي.

واليوم أكد المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد فتاة "التيك توك"، المثيرة للجدل "دينا مراجيح"، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على دينا مراجيح، مشيرًا إلى أنه تم اقتيادها إلى قسم المقطم، قبل إخلاء سبيلها قبل قليل.

دينا مراجيح، التي اقترن اسمها، باسم "اليوتيوبر" يوسف جو، وعرفهما شريحة "الأندر إيدج" على "التيك توك" و"فيس بوك"، بسبب المقاطع التي يقدماها سويا، كـ"كابل" أمثال "أحمد حسن وزينب"، يرصد "هن" أبرز المعلومات عنها.

اسمها "دينا"، وتطلق على نفسها "مراجيح".

لديها 20 عاما.

من أبناء منطقة المقطم.

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بدأت تصوير بعض المقاطع على" فيس بوك" بصحبة "جو"، ليظهرا وكأنهما "مخطوبين"، ولكن بهدف الضحك والسخرية.

تعتمد "دينا" خلال المقاطع التي تقدمها، على استغلال مخارج حروفها وألفاظها، وبعض اللزمات على لسانها أمثال "جود لاك يا جو".. و"حاسدينا يا روحي".

قدمت دينا مؤخرا، أغنية شعبية طرحتها على صفحتها.

تظهر بعض مقاطعهما، مشاهد وهما يعتديان على بعضهما بالضرب على سبيل "التمثيل والسخرية".

تعرضت دينا مؤخرا، للتنمر عقب خضوعها لجلسة تصوير بفستان وميكب عروس، ليقرر البعض مشاركة صورها الاعتيادية والمقارنة بينهما.

تبلغ صفحتهما على "فيس بوك" 151 ألف متابع.

كانت الفتاة أثارت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، فيما علقت مريم عزت أبو عوف، مخرجة المسلسل وقتها، مؤكدة أنها تتمتع بقدر عالِ من الموهبة، لذلك وقع الاختيار عليها للمشاركة.