وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت.. منها خل التفاح وزيت اليوسفي

صحة

تعانى بعض النساء من السيلوليت، أو علامات التمدد التي تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم، ومن الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من علامات تمدد الجسم، كما ذكرها موقع "lifehack".

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زيت اليوسفي

من الزيوت التي تساعد في التخلص من تمدد الجسم زيت اليوسفى، من خلال تحضير 5 قطرات من زيت اليوسفى، مع ملعقة كبيرة زيت زيتون، ثم مزج المكونات لمدة 10 دقائق، وينصح بتكرار الوصفة مرتين في اليوم.

مقشر القهوة

تساعد مقشرات القهوة في تقليل السيلوليت بالجسم، ولذلك ينصح بتحضير 1/4 كوب قهوة و3 ملاعق من السكر البني، ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، ثم خلط المكونات مع بعضها، يتم وضع بعض العجين على البشرة للتدليك لعدة دقائق ثم غسل الجسم، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

خل التفاح

يساعد خل التفاح فى التخلص من السيلوليت، لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن والكالسيوم، وهذه المكونات الكيميائية تقلل من السيلوليت وتزيل السموم، وتتحكم في الماء الزائد حول الفخذين والمعدة، ولذلك ينصح بتحضير كوب من خل التفاح مع 2 كوب من الماء وقطرات قليلة من العسل، ثم مزج المكونات.