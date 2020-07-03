منها الليمون.. 5 علاجات منزلية تخلصك من البقع الحمراء بالوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

العديد قد يعاني من علامات حمراء تظهر بالوجه وتسبب حكة وألم في بعض الأوقات، وربما تكون منتفخة أو ممتلئة بالسوائل التي تسبب البقع والندبات.

وهناك العديد من الأشياء التي تؤدي إلى البقع الحمراء، منها حب الشباب والبثور والوحمات والطفح الجلدي أو لدغات الحشرات والحساسية.

وبحسب موقع "style craze"؛ فإن أهم خطوات العلاج هي معرفة سبب وجود الاحمرار بالوجه حتى تكون باقي الخطوات صحيحة. وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تقضي على البقع الحمراء بالوجه ومنها:

1. عصير الليمون:

هناك العديد من مستحضرات التجميل وخاصة التفتيح التي يدخل في مكوناتها الليمون، فهو غني بفيتامين ج، بالإضافة إلى أن له تأثيرات مضادة للتصبغ وللأكسدة، وله دو كبير في تبييض البشرة، وأيضا يساعد على الحد من انتشار البقع الحمراء.

ولعمله ستحتاج إلى:

- 1-2 ملعقة طعام من عصير الليمون.

- قطعة قطن.

- بعدها ضع الليمون على المنطقة التي تحتوي على بقع حمراء باستخدام قطعة القطن، واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشطفه، وبعدها يتم تجفيف الوجه وترطيبه. كرر هذه العملية مرتين في اليوم.

ولكن إذا كانت البشرة حساسة، لا بد من تخفيف عصير الليمون بكمية متساوية مع الماء قبل وضعه على الجلد.

2- خل التفاح:

من الأحماض الخفيفة التي تعيد توازن درجة الحموضة في البشرة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتريا المسببة للبقع الحمراء.

ولعمله ستحتاج إلى:

- 1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

- 2 ملعقة ماء.

- قطعة قطن

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- اخلط الخل مع المياه وضعه على المنطقة المصابة، واترك المكان يجف، ثم اشطفه بالماء، ورطب الجلد، وكرر العملية مرتين في اليوم.

3. الصبار:

يعمل كمهدئ لتهيج الجلد، ويمكن أن تقلل مكوناته من البقع الحمراء وتجعل البشرة صحية ومتوهجة.

ولعمله ستحتاج إلى:

- أحضر ورقة الصبار واقسمها إلى نصفين واستخرج الجل منها، وضعه مباشرة على مكان البقع، ودلك المنطقة لمدة دقيقة إلى دقيقتين، واتركه لمدة 20 أو 30 دقيقة، ثم اشطفه بالماء، وكرر التجربة مرتين يوميا.

4. زيت جوز الهند:

يتميز بأنه يحمي الجلد ويلطف البشرة ويغذيها ويحميها من الأشعة الفوق بنفسجية والالتهابات البكتيرية.

ولعمله ستحتاج إلى:

- زيت جوز الهند الطازج

- اغسل بشرتك ونظفها بالماء والصابون وجففه جيدا، وضع بعض قطرات من زبت جوز الهند ودلك الوجه به. افعل ذلك كل ليلة قبل النوم واترك الزيت على وجهك، واحرص على تجنب هذه الطريقة إذا كان لديك حب الشباب.

5. زبدة الكاكاو

تعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة في زبدة الكاكاو على تفتيح البقع الحمراء، وتخفيف الالتهاب الناتجة عنها، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

سوف تحتاج إلى:

- زبدة الكاكاو (عضوية).

- دلك المنطقة المصابة بلطف بكمية صغيرة من زبدة الكاكاو، واتركها طوال الليل، ثم اشطف وجهك في الصباح، وكرر هذه العملية كل ليلة.

- إذا كانت بشرتك دهنية اختبر زبدة الكاكاو على منطقة صغيرة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي ينتج عنها حب الشباب.