"أنتي الأهم" تعلن دعمها لضحايا المتحرش الجامعي

علاقات و مجتمع

أصدرت حملة "أنتي الأهم" التي أسسها الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، وسفيرتها الفنانة ياسمين صبري، بيانا منذ قليل، يتضمن متابعتها لما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي حول واقعة تحرش شاب بما يتجاوز الـ 100 فتاة، وابتزازهن، لعدم الحديث عن تلك الجرائم.

وأعلنت الحملة تضامنها مع الضحايا التي احتلت أصوات آلامهن مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تحرش شاب بهن، مؤكدة على ثقتها الكاملة في الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل حول تلك الوقائع للتأكد من صحتها، لاسيما وأنها جاءت مدعومة بوثائق وملفات صوتية أثارت الغضب واستفزت المشاعر الإنسانية .

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واستنكرت "أنتي الأهم"، ما أسمته بـ "ممارسات العنف التي تتعرض لها المرأة في جميع مراحلها العمرية حيث لا مبرر لارتكاب ذلك ضدها كما أنه من أجل تلك الممارسات المُجرّمه قانونيا والمُحرمة دينيا جاء إطلاق حملة انتي الأهم".

وشددت الحملة على إدانة "المتحرش" إذا ما ثبت صحة الوقائع المنسوبه إليه ذلك وأن إدانته من قِبَل القضاء سوف تدفع بالضحايا للبحث عن حقوقهن وتشجع الكثير على الإفصاح عن ذلك وهو ما يقضي على جرائم التحرش ويؤصل لبيئة آمنة للمرأة سواء كانت في العمل أو الشارع مما يدعم استقرار المجتمعات.

وحذر الحملة في بيانها، من خطورة إفلات "المتحرش" من العقاب إذ يؤصل ذلك لمثل هذه الممارسات الإجرامية في المجتمع ويصيب الضحية باليأس والإحباط في الحصول على حقها ليلحق بها الأذى مرتين أما الأولى فجسديا، والثانية فنفسيًا ولعله الأذى الأكبر، بحسب وصف البيان.

وتؤكد الحملة استقبال الشكاوى ذات الصلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للضحايا.