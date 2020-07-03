إطلالات سيلينا غوميز باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - يجب على كل إنسان أن يختار لون الملابس الذي يناسبه ويتناسب مع سنه وشخصيته، ويجب أن نعلم أيضًا أن لكل لون مجموعة من الدلالات الخاصة عن شخصية مرتديه، ولاعتماد الكثيرات من الفتيات على اللون الأسود في إطلالاتهن؛ لفخامته ولكونه يخفي عيوب الجسم ويدلُّ على قوة شخصية مرتديته، فقد جمعنا لكنّ اليوم من وحي المغنية والممثلة والمنتجة الأمريكية سيلينا غوميز عدةَ إطلالات لها باللون الأسود، لتخترن برأيكن أي إطلالة لها هي الأفضل لكُنّ.



خيارات الأزياء السوداء بالأسلوب الشبابي

اطلالة عملية من سلينا غوميز بأسلوب شبابي



يجب الحرص دومًا على ارتداء ملابس شبابية تساعدكن على أن تظهرن بشكل أصغر سنًّا كما تفعل "سيلينا"، ومن أحدث خياراتها ارتدتْ تنورة وبليزر من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء قصيرة لإطلالة عملية بأسلوب شبابي، وظهرت بتنورة مصممة بفتحة جانبية طويلة مع بلوزة سوداء قصيرة لخيار بسيط، وأطلت بتنورة مصممة بفتحة جانبية من قماش الحرير البارد مع بلوزة واسعة مصممة بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف لمظهر عصري أنيق.

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إطلالات رياضية باللون الأسود

اطلالات سيلينا غوميز الرياضية باللون الأسود



اختارت سيلينا غوميز عدة إطلالات رياضية باللون الأسود، منها بنطال من قماش القطن الضيق مع بلوزة مزينة بخط قطني في الرقبة، ونسَّقت بنطالًا واسعًا من القطن المزين بالكتابات البيضاء مع بلوزة قصيرة وواسعة باللون الأسود المزين بالكتابات البيضاء لمظهر شبابي بسيط، وظهرت ببلوزة قصيرة وبنطال رياضي يكسوهما اللون الأسود من علامة "بوما" مع حذاء رياضي أسود.

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فساتين سوداء بموديلات عصرية وجريئة

سيلينا غوميز بفستان عصري وجريء



اعتمدت سيلينا غوميز إطلالات الفساتين السوداء المصممة بأسلوب عصري مناسب للشابات، ومن أبرز خياراتها كان هناك فستان من قماش الحرير البارد المصمم بموديل مكشوف الصدر وبقصة ناعمة في الأسفل، وزيَّنته بعقد لامع وعريض باللون الفضي، وفي إطلالة أخرى تجملت بفستان قصير وواسع مزين بالريش الأسود في الأكمام لخيار شبابي عصري، وتألقت بفستان ناعم مصمم بأكمام وفتحة جانبية، وأكملته بحذاء وحقيبة ونظارة يكسوهما اللون الأسود، فيما تزينت بفستان ناعم مصمم بحزام رمادي للخصر مع معطف أسود مزين بالأبيض بطريقة شبابية.

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موديلات الفساتين الطويلة من سيلينا غوميز

فستان طويل للمناسبات من سيلينا غوميز



فضلت سيلينا الظهور بالفساتين الطويلة المناسبة للمناسبات الرسمية، ومنها فستان أسود طويل مزين بوشاح أسود شفاف لمظهر أنثوي، وأطلت بفستان مصمم بقماش الجلد الأسود المزين بسحاب فضي في المنتصف ومزين بالأبيض في المنطقة العلوية لإطلالة مناسبة للمناسبات.

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