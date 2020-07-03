موضة التوربان تكتسح منصات عروض صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - لم يعد التوربان -وهو قطعة الإكسسوار التي تزين بها المرأة رأسها- حكراً على ذوات الإطلالات المحتشمة؛ فقد بات واحدة من القطع الأساسية التي تقتنيها المرأة بألوان وطبعات متعددة؛ كي تعتمدها بتنسيقات متنوعة سواء على الرأس أو الحقيبة أو اليد أو حتى الكتفين.

موضة التوربان مع الفستان لإطلالة صيفيو منعشة من إميليو بوتشي Emilio Pucci



اكتسح التوربان موضة صيف 2020 من بابها الواسع؛ فرصدناه على رؤوس الكثير من عارضات أهم الماركات العالمية ودور الأزياء الراقية، مضفياً لمسة خلابة على الإطلالة، سواء كانت كاجوال مع الدنيم، أو مسائية أنيقة من خلال فساتين السهرة اللافتة.

أما عن ألوانها فجاءت متنوعة مع دمغة كل دار على حدة؛ فهي أعجبتنا بألوانها الموحدة السادة من جهة، ولفتت أنظارنا بطبعاتها الحيوية المثالية للشاطئ من جهة أخرى.

تعرفي من خلال الخليج 365 اليوم على آخر صيحات موضة التوربان الرائجة لصيف 2020 من عروض أزياء أهم الدور العالمية، واستوحي منها إطلالتك هذا الموسم.

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التوربان أحدث موضة لصيف 2020

التوربان لإطلالة نهارية موضة صيف 2020

إطلالة أنيقة بالتوربان من إيترو Etro



لإطلالة نهارية أنيقة، اتبعي آخر صيحات موضة إكسسوارات صيف 2020 من خلال اعتماد التوربان لتزيين رأسك واستكمال إطلالتك؛ فهو سيليق بمختلف اللوكات التي تودين اعتمادها، سواء بالدنيم أو بالبنطلول الأنيق، أو حتى مع الفساتين الترندي المطبعة.

لأن طبعات الحيوانات هي من النقشات الأكثر رواجاً لصيف 2020؛ اختاري تزيين رأسك هذا الموسم بتوربان بطبعات الحيوانات الراقية مثلما رأيناه ضمن عرض سيلين «Celine»، ونسقيه مع فستان بالنقشة نفسها لإطلالة موحدة.

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أما إذا كنتِ من عاشقات الإطلالات بالدنيم؛ فتوجهي نحو تنسيق التوربان بطبعات الحيوانات مع تنورة دنيم عصرية وقميص حرير أو شيفون للوك يجمع بين الأناقة والراحة.

أما لمحبذات الإطلالات النهارية الأنيقة والمحتشمة؛ فانتقينا لكِ من إيترو «Etro» توربان راقياً باللون البيج مع تموجات ذهبية فاخرة. نسقيه مع بنطلون وقميص باللون الأبيض وارتدي فوقه معطف باللون الكاميل لكسر برودة الأبيض.

وبما إننا اليوم في موسم الصيف؛ فلا بد أن ننسق التوربان مع الإطلالات البحرية المنعشة التي كشفت علامة إميليو بوتشي «Emilio Pucci» سرها من خلال تضمين التوربان الملون بالطبعات الحيوية المتنوعة ضمن مجموعة صيف 2020.

نسقي التوربان بطريقة عصرية مع فساتين صيفية ناعمة ومريحة لإطلالات لافتة وجذابة على الشاطئ.

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التوربان لإطلالة مسائية راقية موضة صيف 2020

التوربان مع الفستان البيج من إيلي صعب Elie Saab



من قال إنه لا يمكن أن نرتدي التوربان مع فساتين السهرة الفاخرة؟! فقد أثبت لنا المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب «Elie Saab» إن ذلك ليس بمستحيل؛ حيث عرض على منصته تصميمات التوربان لإطلالات مسائية راقية مع فساتين السهرة الراقية بألوان موحدة أنيقة تليق بالمرأة صاحبة الذوق الرفيع.

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