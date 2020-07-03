ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد خطيبها عبر الإنستجرام

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ديانا كرزون، بعيد ميلاد خطيبها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما سويا، وعلقت عليها قائلة: "لن يفرق الله بين اثنين لهما نفس النية.. إن القلوب على نواياها تلتقي".

وتابعت: "يا جعل عمرك بجنبي كل الأعوام.. ويا جعل عيد ميلادك يمر ألف عام.. كل عام وأنت معي حبيبي".

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وتفاعلت الفنانة جومانا مراد، مع منشور "كرزون"، وعلقت: "الله يخليكم لبعض ويسعدكم".

يذكر أن ديانا كرزون، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "ذا انسايدر"، إنها في حيرة من أمرها تجاه موعد زفافها خاصة في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة الأردنية بسبب فيروس كورونا، وأن لديها عدة خيارات للزواج، منها أن تتزوج من دون حفل أو تتزوج وترتدي فستان الزفاف من دون حضور أو أن تدعو حوالي عشرة أشخاص فقط.