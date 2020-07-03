كورونا خطفت منه زوجته بعد إنجابها "توأم".. والأب: "الرب عوضني بملاكين"

علاقات و مجتمع

من بين القصص المأساوية التي تسبب فيها فيروس كورونا حول العالم، رحيل أم شابة بعد إنجابها توأم.

ووقعت القصة الحزينة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حيث توفيت شابة تدعى لاريسا بلانكو، عمرها 24 عاما، نتيجة إصابتها بمرض "كوفيد-19"، بعد ولادتها لتوأم.

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ونقلت صحيفة "ميرور"، عن زوجها دييجو رودريجيز، قوله إن الاختبار أظهر إصابة زوجته الشابة بـ "كوفيد -19"، قبيل حلول موعد الولادة، في 12 يونيو، وبعد أسبوعين شعرت بتدهور صحتها، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة بوتوكاتو.

في 27 يونيو، أنجبت الشابة ولدين، ثم بدأت تعاني من نزيف شديد، وكانت في حاجة إلى نقل الدم وحاول الأطباء إنقاذ حياة الأم الشابة، لكن جسد المرأة على خلفية عواقب المرض، لم يتحمل وتوقف قلبها.

اعترف الرجل للصحافيين بأن اليأس ملأ نفسه بعد رحيل زوجته، لكن "الرب أبقى ملاكين صغيرين إلى جانبي يجب علي الاعتناء بهما".

وأضاف دييجو: "كنت أبكي عندما رأيتهما لأول مرة، كان ذلك أجمل أمر في حياتي".

ويرقد الأب حاليا مع توأميه في المستشفى، علما أنه كان أيضا مصابا بـ "كوفيد -19"، لكنه لم يعد ناقلا للعدوى.