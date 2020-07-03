رسالة جديدة من منى فاروق تثير حيرة المتابعين: ادعولي الكرب يمشي

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة منى فاروق، رسالة إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عقب أيام من رجوعها إلى وطنها.

وقالت "فاروق": "الحمد لله.. بالرغم كل الصعوبات ربنا موجود.. وواثقة إنه هيقف جنبي قريب أوي"، مضيفة: "ادعولي الكرب يمشي"، مما أثار الجدل حول مواجهتها مشكلات جديدة.

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وتابعت الفنانة الشابة حديثها: "بلدي حنينة على أي حد موجوع.. بحبك يا بلدي"، مرفقة صورة لها بأزياء صيفية وشال فاتح اللون، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "نورتي بلدي اللي فيها أهلك وناسك اللي بيحبوكي"، و"كرب إيه طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك".

يشار إلى أن منى فاروق، أعلنت الشهر الماضي، عن عودتها إلى مصر، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عقب أشهر على محاولات الانتحار، بسبب تعرضها لانتقادات باستمرار، وعدم تمكنها من العودة إلى وطنها.