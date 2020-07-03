بعد عودة السياحة.. 8 نصائح ضرورية أثناء السفر للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تزامنا مع عودة حركة الطيران، وإقلاع الرحلات الجوية على مدار اليوم إلى وجهات مختلفة، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، يستعرض "الخليج 365" مجموعة نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر، وفقا لما ذكر موقع indiatimes.

- الحرص على غسل يديك باستمرار لمدة لا تقل عن 20-30 ثانية، فعندما تسافر ستتعرض للكثير من الأماكن والأشياء التي يمكن أن تكون بيتًا لتكاثر الجراثيم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث الاستعانة بالمعقمات والمطهرات والأدوات أحادية الاستخدام، وارتداء الكمامات.

- الالتزام بالمسافة المحددة بين كل شخص، وعدم التسبب في إحداث حالة من الزحام بداية من صالات المطارات حتى وسائل المواصلات الداخلية والفنادق والمطاعم وباحات المقاصد السياحية.

- تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، خاصة الذين تظهر عليهم أعراض البرد، أثناء السفر أو على متن رحلة طيران أو قطار أو رحلة بحرية أو في مكان به تجمعات كبيرة.

- إذا شعرت بأي أعراض لفيروس كورونا، توجه إلى غرف العزل الموجودة في أماكن محددة داخل الفندق المقيم به.

- لا تغامر بالسفر إلى الدول التي يتفشى فيها الوباء بأرقام كبيرة، حتى لا تقع تحت طائلة الخطر بالإصابة بكورونا.

- تأكد من جودة أي طعام تتناوله أثناء السفر، وتجنب تناول أي منتج يُترك مكشوفًا لفترة طويلة، واحذر الاتصال بالحيوانات.

- إذا كنت مسافرًا خارج البلاد، استشر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، للحصول على نصائح السفر الضرورية، وما يلزم ذلك من الحصول على علاج للأنفلونزا، في ظل عدم توفر لقاح يعالج فيروس كورونا.

وكانت مصر بدأت أمس الأربعاء، استئناف حركة السياحة الدولية، إلى ثلاث محافظات ساحلية (مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) كمرحلة أولى لعودة تشغيل السياحة الدولية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

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وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان سابق لها، إن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة عالميًا، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية.

إجراءات الدولة لمنع انفجار كورونا فور عودة السياحة

- تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وجميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية.

- العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.

- التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة ومحافظي المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

- تخصيص عدد من غرف العزل في أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقي النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفي حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.

- التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق، بالإضافة إلى تولي وزارة الصحة مسئولية الدفن الصحي للنفايات.

- تفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي الكاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في كل من المحافظات السياحية الثلاث، لضمان سلامة جميع القادمين إلى تلك المحافظات، مع تسليم كافة القادمين كارت المتابعة الصحية لتسجيل البيانات الشخصية والتاريخ المرضي، حيث تتم من خلاله المتابعة الطبية الدورية لحالتهم الصحية.

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