التلاوي: المرأة تتمتع باستحقاقات لم تكن لتحدث إذا استمر حكم الإخوان

علاقات و مجتمع

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قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، أمين المجلس القومي للمرأة السابقة، إن الاستحقاقات التي تتمتع بها المرأة حاليا لم تكن لتحدث خلال تولي جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة: "استدعوني مرتين في البرلمان علشان يحبسوا حد فينا أو يلغوا المجلس، ومكنوش عايزين اسم المرأة ده أصلا"

وأضافت "التلاوي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ مصر والمرأة المصرية من مصير مجهول، حيث إن الجماعة كانت تسعى لإعادة مصر إلى الخلف، موضحة أنها وأثناء توليها منصب المجلس القومي للمرأة، استلمت الكثير من التقارير والشكاوى من السيدات تفيد فصلهن من عملهن بسبب تقلدهن لمناصب حساسة "حتى وزيرة الثقافة الحالية إيناس عبدالدايم لما كانت ماسكة دار الأوبرا كانوا عايزين يفصلوها، وكلمت مرسي في كذا قضية اتعرضت عليا وكان بيرد عليا بيقولي بنديها فرصة في مكان تاني، وأي واحدة كانت في منصب وكيل وزارة أو مهم كانوا بيشيلوها".

أكدت "التلاوي"، أنه وبالرغم من كل النجاحات التي حققتها المرأة خلال السنوات القليلة الماضية، مازالت هناك حالة من عدم القبول في فئة من المجتمع في الشوارع المصرية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تمتلك قدرات كبرى يجب استغلالها خاصة مع مساندة الدولة والرئيس السيسي لها.