تنسيقات صيفية من وحي كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - تحرص الإعلامية اللبنانية وعارضة الأزياء كارلا حداد على الاهتمام بمظهرها في المشاوير اليومية، ومن خلال برامجها على التلفاز، وتنشر الكثير من الصور لها بإطلالات متنوعة وأنيقة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، حيث يتابعها من خلاله حوالي مليون متابع، لذا جمعنا لمُحِبَّاتِهَا من وحيها عدةَ خيارات صيفية أنيقة، فإليكنّ التفاصيل.

صيحة البنطلونات الواسعة من كارلا حداد

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البنطلونات الواسعة

عادت موضة البنطال الواسع لمنصات الأزياء العالمية، لتأخذ مكانها بين خطوط الموضة العصرية لهذا العام، ولكونها صيحة مريحة وسهلة؛ فقد نسقت كارلا بنطالًا وبلوزة يكسوهما اللون البرتقالي مع إكسسوارات فضية مزينة بالأزرق؛ لإطلالة عصرية، واختارت بنطال الجينز الواسع باللون الأسود مع بلوزة سوداء قصيرة وبليزر أبيض مزين برسومات ملونة، وتأنقت ببنطال أبيض طويل وواسع مع تيشيرت سماوي قصير؛ لخيار شبابي بسيط.

تابعي المزيد:نسقي إطلالات رياضية عملية بوحي من كارلا حداد

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خيارات شبابية بألوان الصيف

خيارات شبابية بألوان الصيف

للخيارات المناسبة للشابات العربيات، ارتدت كارلا قميصًا زهريًّا من الساتان مع بنطال واسع مكسو بالتطريزات اللامعة؛ لإطلالة عصرية مناسبة للحفلات، وظهرت بتنورة واسعة باللون الفوشيا المصمَّم بفتحة جانبية مع بلوزة قصيرة مزينة بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف، وأطلَّت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة برتقالية بسيطة، وفي إطلالة رياضية؛ ظهرت ببلوزة قصيرة مع بنطال ضيق يكسوهما اللون الأبيض المزين من علامة أديداس، وأكملته بمعطف أحمر بذات التصميم.

تابعي المزيد:إطلالات في البناطيل لمختلف المناسبات على طريقة كارلا حداد

الفساتين الصيفية من كارلا حداد

الفساتين الصيفية

لمُحِبَّات ارتداء الفساتين الصيفية، يمكن لكارلا أن تلهمكنّ بارتدائها لفستان ميدي ضيق باللون الفوسفوري؛ لإطلالة جريئة وعصرية، أو ظهورها بفستان أحمر ضيق مزين بكشكشة في المنتصف، أو تنسيقها لفستان أبيض ناعم مصمم بفتحة جانبية مع حزام عريض للخصر.

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إطلالات اللون الأسود

إطلالات اللون الأسود

يحمل اللون الأسود الكثيرَ من الدلالات عند ارتدائه، فيوحي بالتواضع والزهد، بالإضافة إلى الكآبة والغموض والترف، فعلى الرغم من ارتباطه بالصفات السلبية، فإنه يلعب دورًا مهمًّا في تاريخ الموضة، ولا سيّما في وقتنا الحالي، وعن كارلا فقد اختارت اللون الأسود في عدة إطلالات، منها تأنقها ببنطال واسع أسود مع تيشيرت أسود مزين برسومات ملونة، وتزينت ببليزر وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع بنطال أسود مصمم بنقوش برتقالية لإطلالة عصرية، وتجمّلت ببنطال أسود من الجلد مع بلوزة سوداء مزينة برسومات، ونسقت بنطالًا وبلوزة مصمَّميْن بلمعة ناعمة مع حذاء أسود مزين بالفضي.