نزيف وكدمات وإصابة بالعين.. بطل "حريم السلطان" يعتدي على حبيبته

علاقات و مجتمع

رغم علاقة الحب التي جمعت بينهما، إلا أن الممثل التركي أوزان جوفين، البالغ من العمر 45 عاما، اعتدى على حبيبته "دينيز"، والتي تبلغ من العمر 28 عاما أي تصغره بحوالي 17 عاما.

بدأت المشاجرة بين الحبيبين بالتطاول بالألفاظ إلا أنها تطورت بعد ذلك إلى اعتداء جسدي، حيث قام بطل مسلسل حريم السلطان الشهير، بضرب حبيبته ما تسبب في إصابتها في عينيها، اضطرت على أثر الاعتداء إلى الذهاب للمستشفى لإجراء الفحوصات لها.

نزفت "دينيز"، كما أنها عانت من كدمات متفرقة في جسدها نتيجة الاعتداء عليها، من قبل حبيبها بجانب حبسه لها في المنزل لمدة ساعة على الأقل لا تستطيع الخروج لطلب النجدة، رغم علاقة الحب التي تجمعهما منذ بضعة أشهر، والتي أثارت الجدل حينما أعلن الثنائي عنها.

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وفي البداية كانت المشاجرة مجرد أنباء تداولتها الصحف التركية، إلا أنه وبعد وقت قصير كتبت "دينيز"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تؤكد تعرضها لاعتداء جسدي من حبيبها، وكتبت، "نحن في مجتمع لا يقبل العنف ضد النساء بأي شكل من الأشكال".

وأجرت "دينيز"، كشفا طبيا أثبتت فيه إصابتها وتوعدت بمقاضاة "أوزان" قضائيا، مؤكدة أنها ستتبع حقها ولن تتركه مهما كلفها الأمر.

ومن جهته التزم "أوزان" الصمت في تلك القضية، ولم يدلي بتصريحات أو يكتب أي تفاصيل عن المشاجرة أ الخلاف مع حبيبته على "السوشيال ميديا".

ويعرف "أوزان جوفيا، عربيا باسم "رستم"، وهي الشخصية التي قدمها في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، والذي ذاع صيته وكانت له شهرة ومتابعة عربية واسعة.