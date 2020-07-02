فيديو.. فتاة تفسد مقابلة والدتها على BBC

علاقات و مجتمع
استضاف تليفزيون BBC البريطاني، سيدة لتتحدث عن الحظر وارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا، ولكن خلال ذلك حدث موقف طريف من ابنتها جعلها هي بطلة اللقاء.
كانت الفتاة حائرة في مكان وضع لوحتها، وبينما الأم تتحدث إلى المذيع ظلت هي تذهب وتجيء باحثة عن مكان مناسب لوضع اللوحة ما لفت انتباه المذيع.
وطلب المذيع بدوره معرفة اسم الفتاة الصغيرة، ثم دعاها ما لفت انتباهها إليه وظلت تحدثه واقتربت من الهاتف وسألته عن اسمه ليدور بينهما حوارا.
واقترح المذيع على الطفلة مكانا لتضع فيه لوحتها وأبدى إعجابه بجمال اللوحة.
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