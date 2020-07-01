صبغات شعر للبشرة الحنطية..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً -



يلعب لون البشرة دورًا مهمًا في تحديد لون صبغة الشعر المناسبة، وتعد البشرة الحنطيّة من الدرجات المميزة للكثير من الصبايا، وهي الدرجة الوسط ما بين صاحبات البشرة الفاتحة والبشرة السمراء.

لذا سنساعدك على اختيار أحدث صبغات الشعر للبشرة الحنطية كي تواكبِي من خلالها آخر صيحات الموضة هذا الصيف.



صبغة الشعر البنية

صبغة الشعر البنية



من أفضل درجات اللون البني المناسبة للبشرة الحنطية هو اللون البني الداكن، ففي حال كان لون البشرة حنطيًا باردًا يجب اختيار درجة صبغة البني الماهوغوني، أما إذا كان لون البشرة حنطيًا دافئًا فيجب اعتماد صبغة البني المائل للرمادي.

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صبغة الشعر الحمراء

صبغة الشعر الحمراء



من أكثر الألوان التي تناسب البشرة الحنطية ومن أفضلها الأحمر المائل للبني أو النحاسي، ويعد الأحمر الماهوغني ملائمًا للبشرة الحنطية.



صبغة الشعر الأشقر الرمادي

صبغة الشعر الأشقر الرمادي



وهو من الألوان الجريئة التي تناسب البشرة الحنطيّة بقوة، وتجعلها تظهر بمظهر عصري ورائع، وتبرز جمالها، خصوصاً أن هذه الدرجة تبرز لون العينين بشكلٍ كبير.

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صبغة الشعر الأسوَد الغامق

صبغة الشعر الأسوَد الغامق



وهو من أجمل الألوان وأفضلها للبشرة الحنطيّة، خصوصاً أن الألوان الغامقة تفتّح لون البشرة، وتبرّزها، وتمنحها الإشراق والجمال، كما أنّ اللون الأسود يبرز جمال العينين، خصوصاً عند وضع مكياج مناسب للون الشعر والبشرة، مما يزيد الإطلالة الساحرة.



صبغة الشعر الأشقر الداكن



أفضل طريقة لاعتماد الصبغة الشقراء هي اعتماد صبغة الأشقر الداكن والتي تعد من أجمل تدرجات اللون الأشقر لذوات البشرة الحنطية، ويُنصح بتجنب الأشقر الفاتح كونه لا يلائم البشرة القمحية ويضر بصحة الشعر.



صبغة الأحمر العنابي



اللون الأحمر العنابي من الألوان المميزة مع البشرة الحنطية، لما تضفيه من سحر وجاذبية على إطلالتك. فتطبيق هذا اللون يعطيك قوة للشخصية وجرأة ومظهرًا عصريًا.

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