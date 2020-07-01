كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - يعد اللون الأخضر الفاتح من درجات الألوان التي تتسم بالأناقة والفخامة، ويمكنكِ اعتماد هذا اللون بقطع الملابس التي ترتدينها، وبمختلف المناسبات أيضًا؛ إذ يناسب هذا اللون صاحبات البشرة البيضاء والسمراوات.

وبرعت دور الأزياء في تصميم فساتين مختلفة باللون الأخضر الفاتح، ذات قصات متعددة، لتناسب السهرات والمناسبات الكبيرة؛ كحفلات الزفاف والخطوبة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات فساتين سهرة باللون الأخضر الفاتح، يمكنكِ اختيار ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.



فستان سهرة قصير باللون الأخضر الفاتح

فستان سهرة قصير باللون الأخضر الفاتح



إذا كنتِ مدعوة على سهرة مسائية، وترغبين في ارتداء فستان أنيق يناسب هذه السهرة، يمكنكِ ارتداء فستان قصير باللون الأخضر الفاتح، وبدون أكمام، وبرقبة عالية، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء؛ تُبرز بساطتك وجمالك.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة متوسطة الحجم، وعليكِ ألا تغفلي تنسيق الإكسسوارات المناسبة لهذه الإطلالة؛ كساعة يد وسوار من الذهب الأبيض، بجانب خاتم صغير الحجم من الذهب الأبيض أيضًا.

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فستان سهرة ميدي شيفون باللون الأخضر الفاتح

فستان سهرة ميدي شيفون باللون الأخضر الفاتح



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة بإحدى السهرات التي تودين حضورها؛ ارتدي فستان ميدي باللون الأخضر الفاتح؛ إذ يتسم بالبساطة والأناقة، ويمكنكِ اختيار تصميم بثلاثة أرباع الكم من الشيفون، والجزء السفلي منه مصمم من الدانتيل المطرز، أو تصميم بنصف كم ومنفوش من الشيفون.

ولإكمال إطلالتكِ بالفستان الميدي باللون الأخضر الفاتح؛ يمكنكِ تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء من اللون الفضي ذي كعب عالٍ.

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فستان سهرة باللون الأخضر الفاتح من الدانتيل والتول

فستان سهرة باللون الأخضر الفاتح من الدانتيل والتول



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة وناعمة؛ يمكنكِ ارتداء فستان طويل باللون الأخضر الفاتح من الدانتيل المطرز على الصدر والأكمام، مع تنورة من التول المبطن بالشيفون البليسيه.

ويمكن مع هذا الفستان اعتماد تسريحة شعر مرفوع، مع تنسيق قرط طويل من الكريستال؛ ليضفي على إطلالتكِ جمالاً وجاذبية.



فستان سهرة باللون الأخضر الفاتح بتصميم حورية البحر

فستان سهرة باللون الأخضر الفاتح بتصميم حورية البحر



إذا كنتِ مدعوة لسهرة مسائية، وترغبين في إطلالة هادئة تبرز بساطتك وجمالك، يمكنكِ ارتداء فستان طويل باللون الأخضر الفاتح، من الحرير وبتصميم حورية البحر، مع الريش الذي يزين الخصر.

وتناسب هذه الإطلالة صاحبات الجسم النحيف، كما يمكن معها اعتماد تسريحة شعر البف، مع قرط متوسط الطول.

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