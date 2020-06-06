فساتين بوهيمية آخر صيحات موضة ربيع صيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 10:43 مساءً - تضفي الاجواء البوهيمية دائماً ستايل خاص بالازياء. وهذا الصيف برزت موضة الفساتين البوهيمية حيث تعتبر لأزياء البوهيمية ذات سيط واسع الانتشار كخط موضة مثالي منفرد بنفسه.
الكثير من المصمّمين قدّموا فساتين بوهيميّة القصّة في مجموعات الخياطة الراقية للربيع والصيف. هذه الفساتين ستمنحك إطلالة ناعمة وغير متكلّفة للسهرات المسائيّة المنزليّة، التي تكثر في فترة الأعياد. كما أنّ أقمشتها الخفيفة ستمنحك البرودة التي ستحتاجين إليها في الطقس الحارّ.
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موضة التصاميم البوهيمية فرضت نفسها بقوّة على منصّات كروز 2020 وأتت بأشكال متنوّعة وعديدة، لكنّها اجتمعت كلّها على منحك الراحة اللازمة خلال موسم الرحلات. لذا تبني هذه الصيحة دون تردد والفتي أنظار الجميع بأناقتك المعهودة.
نصائح خاصة
- نسقي مع هذه التصاميم البوهيمية أكسسوارات متعددة لأنها تليق جداً مع هذا الطابع.
- اعتمدي تسريحة شعر مموجة لأنها تتناغم مع الطابع البوهيمي.
كيف تكملين طلّة الفساتين البوهيميّة؟
- انتعلي صندل مجالدين من دون كعب بألوان معدنيّة، كالذهبي أو الفضّي، لطلّة ناعمة.
- ابحثي عن الحقائب المتوسّطة الحجم بتصاميم تشبه أكياس التسوّق.
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- اختاري السلاسل الطويلة ذات التصميم الناعم.
- يمكنك وضع الكثير من الخواتم الكبيرة الحجم، لطلّة بوهيميّة مرحة.
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