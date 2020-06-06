موضة تعدُّد الطَّبقات للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 01:47 صباحاً - صيحة تعدُّد الطبقات تُعد من أحدث الصيحات في عالم الموضة والأزياء، وتقوم الفتيات المحجبات عادةً باختيارها؛ لأنهن يحتجن إلى الكثير من القطع المحتشمة التي تناسب إطلالتهن بالحجاب، لذا نقدم لكُنَّ اليوم أهم النصائح لتطبيق هذه الصيحة.



تنسيقات لصيحة تعدُّد الطبقات

تنسيقات للمحجبات



تطبيق هذه الصيحة أمر سهل، ولاحظنا أن بعض مدوّنات الموضة المحجبات يطبِّقْنَها بشكل رائع ومميز، ومن أبرز خياراتهن يمكنك التأنق ببنطال ومعطف أبيض مع فستان زهري أنيق، ولإطلالة حيادية يمكنكن الظهور بمعطف رمادي مع بنطال واسع باللون الأسود وفستان قصير أسود، ولخيار مليء بالحيوية يمكنكن ارتداء بلوزة وتنورة محتشمين باللون الأبيض مع معطف زهري.

تابعي المزيد:موديلات فساتين ذات طبقات للمحجبات 2020

Advertisements

أهم النصائح لتطبيق هذه الصيحة

نصائح للمحجبات



تُعتبر هذه الموضة من أكثر القطع المحتشمة؛ حيث إنها مريحة وفضفاضة، وقد تميل إليها الكثيرات من الفتيات المحجبات، ولتطبيقها ننصحكِ بعدم استخدام الألوان الكثيرة مع هذه الصيحة، وأن تعتمدي على الألوان الحيادية كالرمادي والنيود، أو الأسود والأبيض، كما تليق هذه الموضة مع غالبية الأجسام، ولكن لا تليق مع المرأة الممتلئة كثيرًا، لذا ننصحك باستخدام الطبقات البسيطة، كما ننصحك بعدم اختيار كل القطع بطريقة فضفاضة؛ حتى لا تظهري بشكل غير مرتَّب، وأكملي إطلالتك بأحزمة الخصر أو المعاطف ذات الأزرار.

تابعي المزيد:أجمل موديلات فساتين ناعمة للعيد طويلة