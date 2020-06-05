فساتين خطوبة بأحزمة من وحي النجمات

من التصميمات التي يركز عليها مصممو الأزياء، بشدة، هو اعتماد حزام الخصر، الذي يُبرز جمال المرأة، وأصبحنا نجده بالكثير من الفساتين، التي يمكنكِ اعتمادها بحفل خطوبتِك، لاطلالة غاية في الرشاقة والأناقة. وللعروس التي تملك خصراً نحيلاً، يمكن اختيار فستان خطوبة مع حزام ليبرز انحناءات قوامها الممشوق، حيث أنها صيحة رائجة في فساتين الخطوبة وطبقتها العديد من النجمات.



فساتين أحلام

تعد الفساتين بالأحزمة من أكثر الصيحات المفضلة لدى أحلام، حيث تحرص على اعتمادها في مختلفالمناسبات.اعتمدت أحلام فساتين ضيقة باللون الأزرق مع أحزمة حول الخصر، وتميزت الفساتين بالفخامة.

كما ارتدت أحلام فستان ذهبي بصيحة الشراشيب وبتصميم ضيق مع حزام ذهبي رفيع ومرصع بفصوص برّاقة.

أيضاً اختارت أحلام فستان أخضر برّاق بقصّة A Line وبأكمام طويلة مع حزام أخضر مزين بشراشيب وفي إطلالة أخرى، ارتدت أحلام فستان أرجواني منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة مع حزام أرجواني حول الخصر.



فساتين بلقيس فتحي

تتسم فساتين بلقيس فتحي بالفخامة، وتختار ألوان جذابة يمكن أن تناسب العروس في يوم الخطوبة. أعجبنا الفستان البيبي بلو المنفوش والمزين بالريش مع حزام حول الخصر، وكذلك الفستان الأحمر المزين بخيوط برّاقة وبتصميم محتشم مع الحزام.

Advertisements



فساتين نوال الزغبي

تجمع فساتين نوال الزغبي بين الأنوثة والفخامة، وتعتمد الفساتين مع الأحزمة في كثير من الحفلات.أحببنا فستان نوال الزغبي باللون الذهبي والتصميم الضيق مع الحزام الذهبي حول الخصر.

كما ارتدت فستان أخر مرصع بتطريزات برّاقة وبأكمام طويلة شفافة مع تنورة A Line وحزام قماش مرصع.وفي إطلالة مفعمة بالأنوثة، ارتدت نوال الزغبي فستان أحمر جريء بقبّة V وشق أمامي طويل ومزين بحزام الفيونكة حول الخصر.

قد يهمك ايضا:

أبرز إطلالات اللون الأسود للمحجبات على غرار دلال الدوب

انجيلينا جولي في عيدها الـ 43 تحتفل باللون الأسود