علماء يكشفون عن المنطقة التى تتميز بـ"أنقى هواء" في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل تفشي فيروس كورونا في العالم، وإعلان كثير من الدول عن إجراءات وتدابير العزل والإغلاق، كانت تعاني كثير من الدول من التلوث عموما، وتلوث الهواء، على وجه الخصوص.

وبعد إجراءات العزل والإغلاق، تبين حجم الاختلاف في التلوث قبل وبعد، فأصبحت المدن أقل تلوثا وأفضل هواء، ولكن يظل التلوث موجودا في غالبية مدن العالم

ولكن أين يوجد أنظف وأنقى هواء في العالم؟

هذا السؤال أجاب عنه العلماء والخبراء، بعد دراسة علمية، نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.

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فقد كشفت الدراسة أن أنظف هواء في العالم يقع فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

ليس هذا فحسب، بل وصف العلماء هواء تلك المنطقة بأنه "أصيل" ولا يتأثر بالتلوث، وقالوا إن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال.

وأوضح علماء من جامعة ولاية كولورادو أن الهواء الذي يغذي السحب السفلية كان خاليا من أي جسيمات ناتجة عن نشاط بشري أو غبار من قارات أخرى.

وكانت سفينة بحثية قد أبحرت من تسمانيا، جنوبي أستراليا، إلى مسافة 40 كيلومترا من حافة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء "التنميط البكتيري" من عينات مرشح الهواء.

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