علماء يكشفون أنظف هواء على وجه الأرض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجه فريق من علماء المناخ في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، إلى السفر لمناطق عدة لقياس تركيبة وتلوث الهواء.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد أظهرت الدراسات أن منطقة في المحيط الجنوبي قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية، هي البقعة التي تتميز بامتلاكها أنظف هواء على وجه الأرض.

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المؤلف المشارك في الدراسة توماس هيل قال: أخذنا قياسات من الطبقة الحدودية، وهي جزء من الغلاف الجوي السفلي الذي يتلامس مباشرة مع سطح المحيط، ويصل إلى 1.2 ميل في الغلاف الجوي.

العالم أضاف، تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي، القارة القطبية الجنوبية تبدو معزولة عن تشتيت الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات جنوبا من القارات الجنوبية.

هيل أوضح أن عينات الهواء لم تظهر أي هباء جوي أو جزيئات أخرى مرتبطة بالتلوث البشري أو أي نشاط آخر.. مضيفا: هذا يشير إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدًا على الأرض التي تأثرت قليلاً بالأنشطة البشرية.