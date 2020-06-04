كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 05:56 مساءً - تُفضل الكثير من الفتيات ارتداء التنانير في إطلالتهن المختلفة، فهي من القطع التي تبرز جمالهن وجاذبيتهن، وتمنحهن إحساسًا مفعمًا بالحيوية والأناقة.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تعددت أشكال ورسومات التنانير ما بين سادة ومنقوشة، طويلة وميدي وقصيرة، لتناسب مختلف شخصيات الفتيات، وجميع المناسبات، وتواكب التصاميم العصرية.

وتُعد التنانير الميدي من أكثر الإطلالات المريحة، إذ تُظهر الفتيات بشكل جذاب وأنيق، كما تجعلهن يبدين أكثر طولاً.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات تنانير ميدي منقوشة، يمكن الاستعانة بها لاختيار ما يناسبك منها.



تنانير ميدي منقوشة عمودية

تنانير ميدي منقوشة عمودية



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة، يمكنك ارتداء تنورة ميدي منقوشة بطبعات مربعات بتصميم ضيق من الأعلى وحتى الأسفل أي "عمودية"، لتبرز قوامك ورشاقتك، مع تنسيق بلوزة شيفون بأكمام واسعة، فضلاً عن تنسيق صندل ذو كعب عالٍ.

وتناسب هذه الإطلالة أوقات العمل في النهار.

وإذا كنت ترغبين في إطلالة كاجوال بارتداء تنورة ميدي عمودية، يمكنك تنسيق تيشيرت من القماش القطن ذو اللون الأبيض، وحذاء مفتوح بكعب متوسط وشنطة صغيرة الحجم.

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تنانير ميدي منقوشة بليسيه

تنانير ميدي منقوشة بليسيه



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مريحة، يمكنكِ ارتداء تنورة ميدي منقوشة من القماش الشيفون بتصميم البليسيه، مع تنسيق بلوزة أو توب قصير من الداخل.

وتناسب هذه الإطلالة السهرات والحفلات والزيارات الرسمية لإطلالة بسيطة وراقية، ويمكنك تنسيق معها حذاء بكعب عالي وشنطة صغيرة الحجم.

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تنانير ميدي منقوشة بتصميم كاروهات

تنانير ميدي منقوشة بتصميم كاروهات



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة راقية، يمكنك ارتداء تنورة ميدي منقوشة بتصميم الكاروهات، مع تنسيق بلوزة سادة من الشيفون أو القطن الناعم.

وتناسب هذه الإطلالة أوقات العمل، أو الخروجات النهارية، أو الجامعة.

وتتسم تلك الإطلالة بالأناقة، خاصة إذا قمتِ بتنسيقها مع حذاء بكعب متوسط، أو حذاء رياضي باللون الأبيض لإطلالة كاجوال، وشنطة صغيرة الحجم.

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تنانير ميدي مزينة بالورود



تنانير ميدي مزينة بالورود



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية رقيقة، يمكنكِ ارتداء تنورة ميدي مزينة بالورود ذات الأحجام الصغيرة أو الكبيرة بألوان مبهجة، مع تنسيق بلوزة بنصف كم أو تيشيرت قطن باللون الأبيض، بجانب ارتداء حذاء بكعب متوسط أو حذاء رياضي لإطلالة كاجوال.

وتناسب هذه الإطلالة العطلات الصيفية والسفر، إذ تمنحكِ إطلالة أنثوية وأنيقة.

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